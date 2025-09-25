Nhà Trắng loại chân dung ông Biden khỏi “Đại lộ Danh vọng Tổng thống”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng cạnh các bức chân dung được treo trên "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" tại Nhà Trắng (Ảnh: WhiteHouse/X).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một khu trưng bày mới có tên gọi "Đại lộ Danh vọng Tổng thống" tại Nhà Trắng vào ngày 24/9.

Tại đây, Tổng thống Trump đã cho trưng bày chân dung của tất cả những người tiền nhiệm.

Các bức chân dung, được trưng bày trong khung vàng dọc theo hành lang Cánh Tây, bắt đầu từ Tổng thống George Washington và kéo dài đến Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, bức chân dung của Tổng thống Joe Biden không được xuất hiện, thay vào đó là bức ảnh chụp chiếc bút ký tự động (AutoPen).

Bức chân dung của cựu Tổng thống Joe Biden được thay bằng ảnh chụp một chiếc bút ký tự động (Ảnh: WhiteHouse/X).

AutoPen là một thiết bị dùng để tự động ký tên lên tài liệu. Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đã đưa ra nhiều cáo buộc chưa có căn cứ rằng việc Tổng thống Biden sử dụng thiết bị này khi còn tại nhiệm là bất hợp pháp, hoặc cho thấy ông không hoàn toàn nhận thức được các hành động của mình.

Vào tháng 6, một quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Tổng thống Trump cho biết ông đã nhận được lệnh tiến hành điều tra lệnh ân xá mà ông Biden đã ban hành trong những ngày cuối nhiệm kỳ cho các thành viên trong gia đình và các tử tù liên bang.

Ed Martin, luật sư đặc trách ân xá của Bộ Tư pháp, cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu ông Biden “có đủ năng lực hay không, và liệu có ai khác lợi dụng ông thông qua việc sử dụng bút ký tự động hoặc các phương tiện khác".

Chân dung của các tổng thống xuất hiện tại "Đại lộ Danh vọng" ở Nhà Trắng (Nguồn: RT/X)

Thông tin về cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh đã xuất hiện nhiều nghi vấn về tình trạng sức khỏe và năng lực tinh thần của ông Biden khi còn tại nhiệm. Chủ đề đã trở nên sôi nổi sau chẩn đoán ung thư và một cuốn sách mới tiết lộ những lo ngại trong nội bộ đảng Dân chủ hồi năm ngoái về tình trạng sức khỏe của ông Biden.

Các email từ Nhà Trắng của Tổng thống Biden được cho là đã tiết lộ những lo ngại nội bộ - bao gồm cả Bộ Tư pháp - về việc liệu cựu tổng thống có đích thân xem xét một số lệnh ân xá hay không.

"Tôi đoán lệnh duy nhất mà ông ấy ký, hoặc một trong số ít lệnh mà ông ấy ký, là lệnh ân xá cho con trai mình", Tổng thống Trump nói với các phóng viên hồi đầu tháng này, đồng thời khẳng định bút ký tự động đã "được sử dụng bất hợp pháp".

Tổng thống Biden đã bác bỏ những cáo buộc trên, khẳng định mọi quyết định đều là của riêng ông và việc sử dụng bút tự động hoàn toàn được cho phép. Theo luật pháp Mỹ, các tài liệu được ký bằng thiết bị này có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký viết tay nếu được tổng thống chấp thuận.

Các trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Biden đã bác bỏ những lo ngại, khẳng định ông vẫn hoàn toàn có khả năng đưa ra các quyết định quan trọng.

Đại lộ Danh vọng Tổng thống là một phần trong kế hoạch cải tạo Nhà Trắng quy mô lớn hơn dưới thời Tổng thống Trump.

Kế hoạch này bao gồm việc dát vàng Phòng Bầu dục, một sân lát đá cẩm thạch trong Vườn Hồng được mô phỏng theo khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida, một phòng khiêu vũ mới đang được xây dựng và việc lắp đặt hai cột cờ cao 27m trên bãi cỏ Nhà Trắng, mà ông Trump đã mô tả là "những cột cờ đẹp nhất trên cả nước hoặc trên thế giới".