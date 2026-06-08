Hình chụp từ phóng sự của CCTV cho thấy ông Kim Jong-un ra sân bay đón ông Tập (Ảnh: Yonhap).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Triều Tiên vào ngày 8/6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới sân bay để đích thân đón ông Tập trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Đây đồng thời cũng là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau gần 7 năm.

Các hình ảnh do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cho thấy ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã trực tiếp ra sân bay ở Bình Nhưỡng để đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân ra sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc (Video: RT).

Sau khi bước xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, trong khi các em nhỏ Triều Tiên tặng hoa cho Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân.

Thảm đỏ đã được trải sẵn tại sân bay trước khi ông Tập đến, còn quốc kỳ Triều Tiên và Trung Quốc được treo nổi bật trên tòa nhà.

Theo Xinhua, sau đó ông Tập đã tham dự lễ đón chính thức tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Quân đội Triều Tiên chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc bằng 21 loạt đại bác danh dự, trong khi ban nhạc cử hành quốc ca 2 nước.

Người Triều Tiên chào đón Chủ tịch Trung Quốc công du (Video: RT).

Cùng với ông Kim Jong-un, ông Tập duyệt đội danh dự của các quân chủng Triều Tiên. Sau buổi lễ, vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc được đưa tới Nhà khách Quốc gia Kumsusan, trong khi người dân Triều Tiên đứng dọc hai bên đường vẫy chào đón.

Các cuộc hội đàm dự kiến diễn ra ngay trong ngày, nhiều khả năng sẽ đề cập đến hàng loạt vấn đề như quan hệ kinh tế, tình hình bán đảo Triều Tiên…

Khắp Bình Nhưỡng, chân dung ông Tập cùng quốc kỳ của 2 nước được treo dọc các tuyến phố để chuẩn bị cho chuyến thăm, theo truyền thông Trung Quốc. Các biểu ngữ bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Trung ca ngợi tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng xuất hiện trên toàn thủ đô.

Trong một bản tin khác, Xinhua công bố hình ảnh một nhóm phóng viên di chuyển tới Bình Nhưỡng từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, trên tuyến tàu hỏa vừa được khôi phục hoạt động hồi đầu năm nay.

Lần gần nhất ông Tập thăm Bình Nhưỡng là vào ngày 20-21/6/2019, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền cuối năm 2012.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh. Tại đây, ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự một cuộc duyệt binh quân sự cùng với ông Tập Cận Bình.

Trong một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên đặt "ưu tiên hàng đầu" vào việc phát triển hơn nữa các mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc.

Chuyến thăm Triều Tiên lần này của ông Tập mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt. Năm nay đánh dấu 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, tạo thêm động lực để hai bên tái khẳng định liên minh và thúc đẩy quan hệ kinh tế.