Cầu thủ Triều Tiên bật khóc khi gặp ông Kim Jong-un sau chiến thắng lịch sử

Niềm vui của các nữ cầu thủ khi gặp Chủ tịch Kim Jong-un (Ảnh: KCNA).

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân tiếp đón câu lạc bộ giành chức vô địch AFC Women's Champions League - giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất của bóng đá nữ châu Á - vào tháng trước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ôm các cầu thủ, chụp ảnh lưu niệm cùng họ trong khi các nữ cầu thủ bật khóc vì xúc động và nhảy lên ăn mừng chiến thắng.

CLB nữ Naegohyang đã giành chức vô địch cấp câu lạc bộ cao nhất châu Á sau khi đánh bại đội Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản với tỷ số 1-0 trong trận chung kết diễn ra tại Suwon, Hàn Quốc vào ngày 23/5. Đây là chiến thắng lịch sử vì họ là đội bóng Triều Tiên đầu tiên vô địch AFC Women's Champions League.

Ông Kim bắt tay các cầu thủ (Ảnh: KCNA).

Theo truyền thông nhà nước, ông Kim đã chúc mừng các cầu thủ vì thành tích lịch sử này, đồng thời theo dõi một trận giao hữu giữa câu lạc bộ Naegohyang và đội tuyển nữ U17 quốc gia.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, ca ngợi đội bóng là những “người con gái đáng tự hào của Tổ quốc, những người một lần nữa thể hiện mạnh mẽ tinh thần và bản lĩnh của nhân dân Triều Tiên bằng những chiến thắng liên tiếp ở bán kết và chung kết”.

Trước đó, người dân Triều Tiên cũng đã xuống đường ăn mừng chiến thắng và chào đón câu lạc bộ Naegohyang và các nữ vận động viên. Họ cổ vũ và vẫy những lá cờ quốc gia cỡ nhỏ, trong bầu không khí vui mừng.

Naegohyang được cho là đã giành được khoản tiền thưởng 1 triệu USD từ chức vô địch.

Naegohyang, gồm 27 cầu thủ và 12 thành viên ban huấn luyện, đã trở thành nhóm vận động viên Triều Tiên đầu tiên đi xuống phía nam của biên giới liên Triều trong 8 năm qua. Đây cũng đồng thời là đội bóng đá nữ Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc.

Trận bán kết giữa câu lạc bộ này và đại diện ở Hàn Quốc đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ Hàn Quốc, làm dấy lên hy vọng về một thông điệp hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng đã gửi lời chúc mừng câu lạc bộ Naegohyang vì thành tích nói trên.