Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc trước chuyến thăm Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Đại Liên, Trung Quốc năm 2018 (Ảnh: KCNA)

Trong bài xã luận đăng trên báo Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm 8/6, trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi xây dựng một thế giới đa cực và thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế bao trùm.

Trong bài viết được đăng trên trang nhất của tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng quan hệ giữa hai nước cần tiếp tục phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động và phức tạp.

Ông cũng kêu gọi tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp nỗ lực nhằm bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm, cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Nhắc lại 6 cuộc gặp trước đây với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục bền vững và không thay đổi bất kể tình hình quốc tế biến chuyển như thế nào.

Ông Tập Cận Bình cũng cho rằng việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định hai bên cần cùng nhau nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến tới Bình Nhưỡng vào cuối ngày 8/6 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau gần 7 năm.