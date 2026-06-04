Chủ tịch Triều Tiên chỉ thị mở rộng kho vũ khí hạt nhân "theo cấp số nhân"

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở hạt nhân mới (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 4/6 đưa tin, ông Kim cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí của Triều Tiên đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 5 năm qua, đồng thời chỉ thị các quan chức tiếp tục nâng sản lượng nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược dài hạn. Ông cho rằng, thành tựu này là nhờ những đóng góp của các nhà khoa học hạt nhân trong nước.

Trong chuyến thăm, ông Kim được báo cáo về các quy trình sản xuất mới ứng dụng công nghệ tiên tiến hơn, đồng thời xem xét các mục tiêu sản lượng hiện tại và kế hoạch tương lai, theo KCNA.

Ông Kim cho rằng việc mở rộng là cần thiết trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng và tình trạng đối đầu lâu dài với các đối thủ, đồng thời tái khẳng định chính sách liên tục tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của đất nước.

KCNA cho biết một cuộc họp tham vấn quan trọng về tăng cường lực lượng hạt nhân cũng được tổ chức trong cùng ngày, tại đó ông Kim đã đưa ra các chỉ đạo nhằm đẩy nhanh cả việc nâng cao chất lượng lẫn mở rộng quy mô kho vũ khí hạt nhân.

Ông Kim nói rằng Triều Tiên đã đưa ra những “quyết định có trách nhiệm và mang ý nghĩa quan trọng”, bao gồm việc xác định trình tự triển khai và các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện một kế hoạch quy mô lớn nhằm tăng cường lực lượng hạt nhân theo “cấp số nhân”.

Ông khẳng định Triều Tiên đã “thiết lập một cột mốc mang tính chuyển đổi đối với sự phát triển năng lực hạt nhân” của nước này.

“Các mối đe dọa tiềm tàng và những cuộc khủng hoảng dài hạn khó lường càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng, theo cách liên tục và được đẩy nhanh", ông nhấn mạnh.