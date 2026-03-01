Giữa bối cảnh Mỹ và Israel không kích Iran kéo theo những đòn trả đũa ảnh hưởng trên diện rộng ở khu vực. Trong đó, một số công trình tại Dubai cũng bị hư hại.

Một trong số đó có khách sạn mang tính biểu tượng xa hoa ở Dubai - Burj Al Arab đã bốc cháy vào rạng sáng ngày 1/3 (theo giờ địa phương). Công trình là cơ sở lưu trú 5 sao, cao 60 tầng, nằm trên hòn đảo nhân tạo gần bãi biển Jumeirah.

Cảng Jebel Ali Port ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng ghi nhận những đám cháy.

Khách sạn xa hoa ở Dubai chìm trong biển lửa do trúng mảnh vỡ từ drone Iran (Nguồn video: Strait Times).

Chính quyền Dubai cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái. Các mảnh vỡ từ vụ đánh chặn đã làm bùng phát những đám cháy nhỏ tại cả 2 địa điểm kể trên. Lực lượng phòng vệ dân sự nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy và xác nhận không có thương vong.

Trong thông báo chính thức, Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết, các cơ quan chức năng ở Dubai đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái. Mảnh vỡ của thiết bị gây ra đám cháy trên thành phố Burj Al Arab.

Khách sạn Burj Al Arab mang tính biểu tượng ở Dubai trước khi vụ việc xảy ra (Ảnh: Hotelier Middle East).

Khách sạn Burj Al Arab, khai trương vào tháng 12/1999, cao khoảng 321m so với mặt nước Vịnh Ả Rập, tọa lạc trên một đảo nhân tạo ngoài khơi bãi biển Jumeirah và được xem là một trong những khách sạn cao nhất thế giới.

Trên đỉnh tòa nhà là sân đỗ trực thăng, từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao của các vận động viên quần vợt và golf thế giới. Từ nhiều năm qua, Burj Al Arab được coi là công trình mang tính nhận diện thương hiệu chính ở Dubai.

Trong khi đó, cảng Jebel Ali là cảng biển lớn nhất Trung Đông, đóng vai trò cửa ngõ thương mại quan trọng kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi. Nằm ở phía tây nam trung tâm Dubai, cảng này hoạt động song song với khu Tự do Jebel Ali - một trung tâm logistics và công nghiệp lớn của khu vực.

Khách sạn Fairmont The Palm cũng bốc cháy sau khi bị trúng vật thể được cho là tên lửa của Iran (Ảnh: News).

Cũng vào thời điểm này, một khách sạn 5 sao nổi tiếng khác của Dubai là khách sạn Fairmont The Palm bốc cháy dữ dội khiến 4 người bị thương sau khi trúng vật thể được cho là tên lửa của Iran. Vụ việc xảy ra giữa lúc Tehran đáp trả loạt không kích của Israel và Mỹ.

Những hình ảnh từ mạng xã hội cho thấy, ngọn lửa bùng lên khiến cột khói bao trùm kín đường chân trời. Giới chức địa phương xác nhận 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, khách sạn 5 sao chìm trong biển lửa khi hệ thống phòng không đánh chặn nhiều tên lửa của Iran nhằm hướng tới các mục tiêu tại UAE. Thiệt hại chủ yếu do các mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ và rơi xuống. Đám cháy cũng được khống chế sau đó.

Theo thông tin vừa được công bố, Iran đã phóng tên lửa vào Abu Dhabi, Dubai và Doha vốn là 3 trung tâm hàng không quan trọng của khu vực. Điều này khiến nhiều hãng hàng không tạm dừng khai thác các chuyến bay trên khắp Trung Đông trong ngày 28/2, bao gồm cả các chuyến bay đến và đi từ Dubai cũng như Abu Dhabi.

Mới đây, nhà chức trách Dubai kêu gọi người dân và du khách giữ bình tĩnh, đồng thời hạn chế lan truyền các hình ảnh chưa kiểm chứng, trong bối cảnh khu vực Trung Đông đứng trước nguy cơ xung đột lan rộng.