Sản phụ Trung Quốc sảy thai ở tháng thứ 8 vì quy định phòng dịch cứng nhắc

Dân trí Mạng xã hội tại Trung Quốc "dậy sóng" sau vụ việc một phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 bị sẩy thai ngay bên ngoài bệnh viện do bị từ chối tiếp nhận vì không có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19.

(Ảnh minh họa: AFP).

Báo chí Trung Quốc đưa tin, vào ngày 1/1, một thai phụ đang mang thai 8 tháng đã bị bệnh viện ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây từ chối tiếp nhận vì kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 của cô hết hạn 4 tiếng trước đó. Bài viết được đăng trên mạng xã hội bởi một người tự xưng là cháu gái của bệnh nhân.

Một đoạn video được đăng tải cho thấy hình ảnh người phụ nữ trên đang bị chảy máu ngồi bên ngoài vỉa hè bệnh viện Gaoxin Tây An. Thai phụ này được cho là đã bị sảy thai vì không được nhập viện kịp thời.

Video trên đã ngay lập tức trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội tại Trung Quốc, trong đó nhiều người chỉ trích cách thức làm việc quá cứng nhắc của bệnh viện.

Theo China Daily, chính quyền thành phố Tây An sau đó đã sa thải hai trưởng khoa của bệnh viện Gaoxin Tây An và tạm đình chỉ Tổng giám đốc của bệnh viện này.

Một thông cáo cho biết, một cuộc điều tra kết thúc ngày 5/1 đã xác định rằng vụ việc là "một tai nạn do sơ suất", đồng thời yêu cầu bệnh viện bồi thường và xin lỗi gia đình nạn nhân. Ủy ban Y tế thành phố cũng đã chỉ đạo bệnh viện "xin lỗi công chúng" sau sự việc.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh thành phố Tây An đã bị phong tỏa nghiêm ngặt do làn sóng Covid-19 gần đây. Hơn 13 triệu cư dân bị cấm ra khỏi nhà nếu không có lý do đặc biệt và điều này đã gây ra tình trạng thiếu lương thực cũng như chăm sóc y tế. Nhiều người đã lên mạng xã hội chỉ trích giới chức vì những khó khăn, bất tiện do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt gây ra.

Trung Quốc hiện là một trong số rất ít quốc gia còn thực hiện chiến lược "Không Covid-19" chặt chẽ dựa vào kiểm soát biên giới nghiêm ngặt, xét nghiệm rộng rãi và phong tỏa để nỗ lực dập tắt các đợt bùng phát. Tuy nhiên, chiến lược này cũng gây nhiều tranh cãi vì làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Hiếu Đinh

Theo Chinadaily, CNA