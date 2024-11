Người được ông Trump chọn mặt gửi vàng cho "ghế nóng" Lầu Năm Góc

Ông Pete Hegseth được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (Ảnh: Getty).

Khi chọn người dẫn chương trình của Fox News Pete Hegseth làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn một cựu chiến binh và là nhân vật truyền thông bảo thủ nổi tiếng có lượng người theo dõi đông đảo.

"Ông Pete là người cứng rắn, thông minh và là người thực sự tin tưởng vào chính sách Nước Mỹ trên hết", ông Trump cho biết trong thông báo ngày 12/11.

Ông Hegseth, 44 tuổi, đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Trump, người cũng đã cân nhắc ông cho một vị trí trong chính quyền đầu tiên.

Người dẫn chương trình

Là người đồng dẫn chương trình "Fox & Friends Weekend" của đài Fox News, ông Hegseth là cộng tác viên của kênh trong một thập niên. Ông đã phát triển tình bạn với ông Trump thông qua những lần xuất hiện thường xuyên của tổng thống đắc cử trong chương trình của Fox News.

Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của Fox News đã khen ngợi kiến thức quân sự của ông Hegseth, nói rằng "những hiểu biết sâu sắc và phân tích của ông ấy, đặc biệt là về quân sự, đã tạo được tiếng vang sâu sắc với người xem của chúng tôi".

Nguồn tin Fox News cho hay, ông Hegseth đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Fox News từ ngày 12/11 và chương trình dẫn cuối cùng của ông là vào cuối tuần trước.

Ông Hegseth cũng viết một số cuốn sách, một số cuốn cho ấn phẩm xuất bản của kênh, bao gồm "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" (Cuộc chiến với các chiến binh: Đằng sau sự phản bội của những người đàn ông giữ cho chúng ta được tự do). Khi công bố đề cử ông Hegseth, Tổng thống đắc cử Trump đã khen ngợi cuốn sách này, nhấn mạnh ấn phẩm này "nằm trong danh sách bán chạy nhất của New York Times trong 9 tuần, bao gồm 2 tuần ở vị trí số một".

Ông Hegseth phỏng vấn ông Trump tại Nhà Trắng năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Cựu chiến binh

Ông Hegseth từng tham gia quân ngũ, mặc dù ông không có kinh nghiệm quân sự hoặc an ninh quốc gia cấp cao.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton năm 2003, ông Hegseth được bổ nhiệm làm đại úy bộ binh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân, tham gia hoạt động tại Afghanistan và Iraq cũng như tại Vịnh Guantanamo.

Trước đây, ông là người đứng đầu Concerned Veterans for America, một nhóm được các tỷ phú bảo thủ Charles và David Koch hậu thuẫn, và cũng đã không thành công khi tranh cử vào Thượng viện tại Minnesota vào năm 2012. Theo thông tin cá nhân trên Fox News, ông có bằng thạc sĩ về chính sách công của Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard.

Khi ông Trump thành lập nội các đầu tiên sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông được cho là đã cân nhắc ông Hegseth giữ vị trí điều hành Bộ Cựu chiến binh Mỹ. Ông một lần nữa cân nhắc ông Hegseth khi Bộ trưởng David Shulkin phải đối mặt với sự chỉ trích trước khi bị phế truất vào năm 2018.

Bảo vệ các quân nhân

Năm 2019, ông Hegseth đã hối thúc ông Trump ân xá cho những quân nhân Mỹ bị buộc tội phạm tội ác chiến tranh. Ông đã ủng hộ trường hợp của những quân nhân này trên chương trình của mình, phỏng vấn người thân trên Fox News. Ông đã đăng trên mạng xã hội rằng quyết định ân xá từ ông Trump "sẽ thật tuyệt vời" và gắn tên của những người bị buộc tội vào bài viết đề cập đến hoạt động vận động hành lang riêng của ông đối với tổng thống.

Nỗ lực này đã thành công, khi ông Trump trong năm đó đã ân xá cho một cựu biệt kích Mỹ sắp phải ra tòa vì tội hạ sát một nghi phạm chế tạo bom người Afghanistan, cũng như một cựu trung úy bị kết tội giết người vì đã ra lệnh cho quân của mình bắn vào 3 người Afghanistan, khiến 2 người thiệt mạng.

"Ghế nóng" Lầu Năm Góc

Ông Hegseth sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang nổ ra.

Ông Hegseth sẽ lãnh đạo Lầu Năm Góc khi các cuộc xung đột đang bùng phát trên nhiều mặt trận, bao gồm cuộc chiến Nga - Ukraine, các cuộc tấn công của các lực lượng ủy nhiệm Iran đang diễn ra ở Trung Đông, động thái thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas và Hezbollah, cũng như những lo ngại ngày càng gia tăng về mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên.

Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố việc chọn ông Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng sẽ khiến đối thủ của Mỹ phải "dè chừng". "Quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại trở lại và nước Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước", ông Trump khẳng định.

Việc lựa chọn ông Hegseth nằm ngoài tiêu chuẩn của một bộ trưởng quốc phòng truyền thống, nhưng ông là người ủng hộ tận tình cho ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, bảo vệ các mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ủng hộ chủ trương "Nước Mỹ trên hết" của ông, cố gắng rút quân đội Mỹ ở nước ngoài về nước và tích cực giải quyết vấn đề cựu chiến binh bị buộc tội.

Sau khi được tổng thống đắc cử lựa chọn, vị trí của ông Hegseth sẽ cần được Thượng viện phê chuẩn. Theo Hiến pháp Mỹ, Thượng viện sẽ phê chuẩn đề cử của tổng thống đối với các vị trí cấp cao, như trong nội các và cơ quan tư pháp.

Trong khi lãnh đạo Lầu Năm Góc được coi là một công việc quan trọng trong bất kỳ chính quyền nào, Bộ trưởng Quốc phòng lại là một chức vụ đầy biến động trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. 5 người đã giữ chiếc "ghế nóng" này trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump.

Mối quan hệ của ông Trump với các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự trong những năm nhiệm kỳ đầu tiên đầy căng thẳng. Họ phải nỗ lực để kiềm chế, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là diễn giải các bình luận trên mạng xã hội và tuyên bố của tổng thống khiến chính bản thân họ cũng bị bất ngờ với các quyết định chính sách đột ngột mà họ không kịp chuẩn bị.