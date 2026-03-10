Tỷ phú Nga quyết ngăn Anh tịch thu 2,99 tỷ USD tiền bán Chelsea

Tỷ phú Nga Roman Abramovich (Ảnh: Telegraph).

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tối hậu thư yêu cầu ông Abramovich phải “nộp tiền ngay bây giờ” nếu không sẽ phải ra tòa.

Phía luật sư của tỷ phú Nga cho biết “không có cơ sở pháp lý” cho những lời cảnh báo như vậy từ phía Anh trong một bức thư phản hồi.

Anh đã đưa ra hạn chót vào tháng 3 để vị tỷ phú Nga phản hồi yêu cầu giải ngân số tiền từ lâu được hứa dùng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến tại Ukraine.

Luật sư của ông Abramovich khẳng định ông vẫn “hoàn toàn cam kết” sử dụng số tiền này cho mục đích từ thiện. Tuy nhiên, trong bức thư gửi hôm 9/3, các luật sư cũng chỉ trích “những tuyên bố mang động cơ chính trị và được công khai rộng rãi của chính phủ Anh” nhằm vào thân chủ của họ.

“Đáng tiếc là cách tiếp cận này lại phù hợp với cách mà chính phủ Anh đã xử lý vấn đề kể từ khi bán Chelsea năm 2022, qua nhiệm kỳ của 4 thủ tướng và 5 ngoại trưởng”, bức thư viết.

Công ty Fordstam, công ty đăng ký tại Anh của ông Abramovich, đã nhận 2,35 tỷ bảng vào mùa xuân năm 2022.

“Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các khoản tiền, dù hiện bị đóng băng, vẫn thuộc sở hữu của Fordstam Limited, công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của ông Abramovich”, bức thư nêu rõ.

Luật sư cũng cho biết ông Abramovich vẫn dự định thực hiện cam kết đưa ra trước khi bán Chelsea rằng ông sẽ quyên góp số tiền này cho “tất cả” nạn nhân của cuộc chiến tại Ukraine.

“Đề xuất quyên góp số tiền này được ông Abramovich đưa ra trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt và ông vẫn hoàn toàn cam kết đảm bảo số tiền được sử dụng cho mục đích từ thiện”, bức thư viết.

Ông Abramovich sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea từ năm 2003 đến năm 2022. Ông bán câu lạc bộ vào năm 2022, khi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, do mối quan hệ của ông với Điện Kremlin. Giao dịch này đã được Anh phê duyệt, sau khi ông Abramovich chứng minh rằng cá nhân ông sẽ không hưởng lợi từ việc bán.

Khi đó, vị tỷ phú cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được từ thương vụ “vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine”.

Tuy nhiên, kể từ đó số tiền vẫn bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh do tồn tại những quan điểm khác nhau về cách sử dụng khoản tiền này. Anh vẫn khẳng định rằng số tiền phải được sử dụng cho Ukraine.

Vị tỷ phú khẳng định ông muốn số tiền được dùng để hỗ trợ các nạn nhân của cuộc chiến ở cả 2 phía Nga và Ukraine. Tuy nhiên, phía London kiên quyết yêu cầu toàn bộ số tiền phải dành riêng cho Ukraine, phớt lờ nguyện vọng của ông Abramovich.

Bức thư mới nhất của phía ông Abramovich gửi chính phủ Anh cho biết các điều khoản về quỹ từ thiện đã được ký trong một “văn bản cam kết chính thức được chính phủ Anh phê chuẩn rõ ràng” vào năm 2022.

Kể từ khi thương vụ bán Chelsea hoàn tất, chính phủ Anh vẫn khẳng định số tiền chỉ có thể được chi bên trong Ukraine, nhằm tránh nguy cơ tiền có thể chảy vào Nga. Ngược lại, ông Abramovich cho rằng cuộc chiến đã gây ra khủng hoảng nhân đạo vượt ra ngoài biên giới Ukraine.