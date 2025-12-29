Người Anh ngày càng nghèo đi?

Nước Anh được cho là đang phải đối mặt với nhiều thách thức khiến mức sống của người dân giảm đi (Ảnh: Reuters).

Theo dự báo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) có trụ sở tại Anh, lạm phát cao và tăng trưởng thấp sẽ tiếp tục làm suy giảm mức sống tại Anh, khiến quốc gia này tụt lại phía sau các nền kinh tế cùng nhóm.

Dự báo này, được nêu trong Bảng Xếp hạng Kinh tế Thế giới thường niên do CEBR công bố vào ngày 26/12, cho thấy Anh sẽ tụt từ vị trí thứ 19 xuống thứ 22 trong bảng xếp hạng GDP bình quân đầu người toàn cầu vào năm 2030, bị Hong Kong, Phần Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vượt qua.

Đến năm 2035, mức sống của người Anh được dự báo sẽ thấp hơn cả Malta.

Xét theo đồng USD, GDP bình quân đầu người của Anh được dự báo đạt 58.775 USD vào năm tới.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Anh trong 5 năm tới sẽ ở mức thấp thứ 2 trong nhóm G7.

Nhà kinh tế Pushpin Singh của CEBR cho biết Anh đang phải đối mặt với 3 thách thức đồng thời gồm lạm phát cao, nợ cao và tăng trưởng thấp.

Ông Singh cảnh báo năng lực cạnh tranh của Anh đang bị suy giảm bởi các quốc gia đối thủ có mức thuế thấp hơn và ít quy định hơn, trong khi tình trạng “không thể thắt chặt chi tiêu công” vẫn tiếp diễn.

Báo cáo cũng lưu ý rằng năm 2025 đánh dấu năm đầu tiên chính phủ Công đảng cầm quyền trọn vẹn.

“Mặc dù được bầu với cam kết thúc đẩy tăng trưởng, nhưng kết quả đạt được rất hạn chế”, báo cáo cho biết, ước tính nền kinh tế chỉ tăng trưởng 1,4% trong năm 2025 và dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm chỉ khoảng 1,5%.

Ông Singh cảnh báo triển vọng vẫn “nghiêng mạnh về phía tiêu cực”, đồng thời cho rằng nước Anh theo một số khía cạnh vẫn “đang sống phụ thuộc rất nhiều vào những vinh quang trong quá khứ”, và dự đoán về khả năng tăng thuế đã kìm hãm hoạt động kinh tế trong những tháng gần đây.

Dữ liệu chính thức cho thấy các hộ gia đình Anh hiện vẫn nghèo hơn so với thời điểm trước đại dịch Covid-19. Thu nhập thực tế bình quân đầu người vẫn chưa phục hồi về mức của năm 2019 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài.