Lý do Ukraine điều động binh sĩ đến Anh và Thổ Nhĩ Kỳ

Gần 700 quân nhân Ukraine được cử đến Anh và Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh minh họa: Economist).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh triển khai binh sĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh để vận hành các tàu hải quân của Ukraine đang đóng tại 2 quốc gia này.

Quyết định được công bố lần đầu vào tháng 9 và chỉ chính thức có hiệu lực sau khi quốc hội Ukraine phê chuẩn và Tổng thống Zelensky ký ban hành vào ngày 22/10.

Theo sắc lệnh, 106 quân nhân sẽ được cử tới Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành tàu hộ vệ hạng nhẹ Hetman Ivan Mazepa, thuộc lớp Ada, được khởi đóng năm 2021. Sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm, con tàu này dự kiến trở thành soái hạm của hải quân Ukraine.

Ngoài ra, 540 thủy thủ cùng 20 sĩ quan chỉ huy sẽ được triển khai sang Anh để vận hành năm tàu quét mìn từng thuộc biên chế hải quân Anh, Hà Lan và Bỉ.

Sắc lệnh nêu rõ các thủy thủ Ukraine sẽ trải qua huấn luyện trước khi tiếp nhận toàn quyền điều hành các tàu này. Chính phủ Ukraine ước tính chi phí triển khai ban đầu vào khoảng 3,2 triệu USD.

Lực lượng hải quân từng hùng mạnh của Ukraine, được thừa hưởng từ Liên Xô, đã suy yếu nghiêm trọng sau nhiều năm không được quan tâm đúng mức và chịu tổn thất trong cuộc xung đột với Nga. Hiện nay, hạm đội của Kiev chủ yếu gồm các tàu cỡ nhỏ do các nước phương Tây viện trợ, phần lớn đang neo đậu ngoài lãnh thổ Ukraine.

Kiev hiện vẫn phụ thuộc nặng nề vào viện trợ tài chính và quân sự từ phương Tây để duy trì hoạt động của chính phủ và đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Moscow, dù nhận được bao nhiêu hỗ trợ từ bên ngoài, Ukraine cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường. Nga nhấn mạnh rằng Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng do tình trạng đào ngũ và trốn nghĩa vụ quân sự lan rộng.