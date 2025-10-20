Nga tố EU đang tìm cách cản trở hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Getty).

"EU đang làm mọi cách có thể để phá hoại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nêu rõ.

Phát biểu với hãng tin TASS hôm 20/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, liên minh này đang thực hiện "các hành động phá hoại tích cực" trước cuộc họp dự kiến ​​tại thủ đô Budapest của Hungary.

Những bình luận của bà được đưa ra sau một bài báo trên tờ El Pais của Tây Ban Nha, trong đó cho biết Brussels coi các cuộc đàm phán là "một cơn ác mộng chính trị".

Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, tờ báo này đưa tin rằng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đặt EU "vào một vị thế khó xử và khó chịu" bởi vì hai nhà lãnh đạo Putin và Trump sẽ thảo luận về một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột Ukraine tại một quốc gia EU mà không có sự tham gia của khối.

Theo bà Zakharova, "cộng đồng Tây Âu hung hăng" muốn "làm chệch hướng mọi khát vọng hòa bình" liên quan đến cuộc xung đột. "Chúng tôi đang chứng kiến ​​những tuyên bố và đe dọa nhắm vào mình", bà nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng, các nước Tây Âu "rõ ràng đang làm mọi cách để leo thang xung đột" giữa Moscow và Kiev. Họ đã hành động theo cách này kể từ năm 2022 khi "phá hoại" các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên tại Istanbul, bà nói thêm.

Theo cựu trưởng đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia, Ukraine đã rút khỏi đối thoại với Nga sau khi Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đến Kiev và thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục chiến đấu. Cựu Thủ tướng Anh đã phủ nhận những cáo buộc này.

Bà Zakharova cho biết những tuyên bố rời rạc về nhu cầu hòa bình đến từ các thủ đô EU và London chỉ là "ngụy trang".

"Trên thực tế, họ đang làm mọi cách để leo thang căng thẳng. Thật khó để nói liệu họ có thực sự hiểu những gì đang làm hay không", bà lưu ý.

Thông báo về hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump tại Budapest được đưa ra sau khi hai nhà lãnh đạo điện đàm gần 2 giờ 30 phút hôm 16/10.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, địa điểm này do Tổng thống Trump đề xuất và nhà lãnh đạo Nga "ngay lập tức ủng hộ". Ông Peskov cho biết hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra trong vòng 2 tuần tới hoặc muộn hơn một chút.