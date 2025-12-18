Nghị sĩ đốt pháo sáng, ẩu đả trong phiên họp quốc hội Albania

Xô xát xảy ra trong quốc hội Albania (Ảnh: Reuters).

Các nghị sĩ phe đối lập đã xô xát với lực lượng an ninh bên trong quốc hội Albania vào ngày 18/12, sau nhiều tuần căng thẳng liên quan đến các cáo buộc tham nhũng nhằm vào Phó Thủ tướng Belinda Balluku và một số quan chức khác trong chính phủ của Thủ tướng Edi Rama.

Các nghị sĩ đối lập đã đốt pháo sáng, ném nước về phía chủ tọa và giành quyền kiểm soát các ghế dành cho các bộ trưởng chính phủ nhằm làm gián đoạn phiên họp, trước khi cảnh sát can thiệp.

Nghị sĩ đốt pháo sáng, ẩu đả trong quốc hội Albania (Video: AP).

Ông Sali Berisha, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập, tuyên bố: “Luật pháp và chỉ có luật pháp phải được thượng tôn". Các nghị sĩ phe đối lập yêu cầu được xem các cáo buộc chính thức đã được đệ trình đối với Phó Thủ tướng Belinda Balluku.

Văn phòng Công tố Đặc biệt, cơ quan được giao nhiệm vụ chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức, đã đề nghị quốc hội cho phép bắt giữ bà Balluku. Cơ quan lập pháp, nơi đảng cầm quyền của ông Rama đang chiếm đa số, dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề nghị này vào ngày 19/12.

Bà Balluku, người cũng từng giữ chức Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Năng lượng và là đồng minh thân cận trong nội các của ông Rama, bị cáo buộc đã tham gia các hành vi tham nhũng nhằm ưu ái các công ty thực hiện những dự án hạ tầng lớn, bao gồm một đường hầm và đường vành đai tại thủ đô Tirana.

Trước đó, khi đề cập đến các cáo buộc này tại quốc hội vào tháng trước, bà Balluku gọi đây là “vu khống, ám chỉ, nửa sự thật và những lời dối trá”, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan tư pháp.