Bộ trưởng AI của Albania "mang thai 83 người con"

Diella là bộ trưởng được tạo ra và vận hành bằng AI đầu tiên trên thế giới (Ảnh: EUToday).

Phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Toàn cầu (BGD) ở Berlin, Đức, nhà lãnh đạo Albania Edi Rama cho hay, “83 đứa con” của Bộ trưởng AI Diella sẽ là 83 trợ lý, và mỗi nhân vật này sẽ phục vụ cho một nghị sĩ thuộc đảng Xã hội trong Quốc hội.

Ông Rama giải thích rằng những “đứa con” của Bộ trưởng Diella, tức các trợ lý AI, sẽ ghi lại mọi diễn biến trong nghị trường và cập nhật cho nghị sĩ những cuộc thảo luận hoặc sự kiện mà họ bị lỡ.

“Mỗi người trong số đó sẽ phục vụ như một trợ lý, tham dự các phiên họp quốc hội, ghi chép mọi thứ diễn ra và đưa ra gợi ý cho nghị sĩ. Họ sẽ có tri thức của mẹ chúng", ông Rama nói.

Ông kỳ vọng hệ thống sẽ hoạt động hoàn chỉnh vào cuối năm 2026.

Bộ trưởng Diella (nghĩa là “Mặt Trời”) được bổ nhiệm vào tháng 9 với nhiệm vụ biến hệ thống đấu thầu công của Albania trở nên hoàn toàn minh bạch và không có tham nhũng.

Ra mắt lần đầu vào tháng 1 như một trợ lý ảo trên nền tảng e-Albania, Diella đã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp xin cấp các giấy tờ nhà nước.

Bộ trưởng do AI tạo ra này được thể hiện dưới hình ảnh một phụ nữ mặc trang phục truyền thống Albania. Diella được giao quyền quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến đấu thầu công, đảm bảo mọi quy trình 100% minh bạch, không tham nhũng, theo lời Thủ tướng Rama. Ông nhấn mạnh, mọi khoản ngân sách công đưa vào quy trình đấu thầu đều sẽ được công khai hoàn toàn.

Albania hiện là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức bổ nhiệm một bộ trưởng không phải con người. Khác với “bộ trưởng phụ trách trí tuệ nhân tạo” ở các nước khác, Bộ trưởng Diella bản thân là một thực thể AI, được cấu thành hoàn toàn từ mã lập trình và điểm ảnh.