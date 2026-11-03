Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình ba bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi từ ngày 10 đến 11/11.

Ông Peskov cho biết ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ đóng vai trò là trưởng đoàn đàm phán của Nga tại cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.

Trong bối cảnh các bên chuẩn bị đàm phán, ông Peskov cáo buộc quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

"Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vẫn tiếp diễn", ông nói.

Trước đó, ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, xác nhận Washington sẽ “đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga vào ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến”.

Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận sẽ “tập trung vào các dàn xếp an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.

Đặc phái viên Mỹ cho biết, trong tuần này, tại Brussels, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO để “thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu chiến, cũng như các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine”.

Theo giới chức Mỹ, các nhà đàm phán đại diện cho phái đoàn Mỹ tại Abu Dhabi gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump.

Cuộc đàm phán vào tuần tới sẽ tiếp nối 3 vòng đàm phán trước đó giữa Ukraine, Nga và Mỹ, bao gồm hai vòng đàm phán tại Abu Dhabi vào tháng 1 và tháng 2, cùng một vòng đàm phán tại Geneva vào tháng 2.

Các cuộc đàm phán trước đó không đạt được thỏa thuận toàn diện nào để chấm dứt xung đột, nhưng đã tạo điều kiện cho việc trao đổi tù binh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang đàm phán về các cam kết an ninh từ phía Mỹ, dựa trên mô hình Điều 5 của NATO - điều khoản yêu cầu các đồng minh hỗ trợ một thành viên trong liên minh nếu nước này bị tấn công.

Kiev đã vạch ra ba khuôn khổ an ninh khả thi: trở thành thành viên NATO, nhận các bảo đảm an ninh song phương từ Mỹ, hoặc tham gia “liên minh các quốc gia tự nguyện” do châu Âu dẫn đầu với sự hậu thuẫn từ Washington.

Ông Zelensky cho rằng các cơ chế này nên bổ sung cho nhau, trong đó quân đội Ukraine hùng mạnh đóng vai trò nòng cốt.

Ông Zelensky nhiều lần bác bỏ khả năng Ukraine chọn trạng thái trung lập hoặc chấp nhận các hạn chế đối với lực lượng vũ trang như một điều kiện để đạt được thỏa thuận. Ông cho rằng việc duy trì một quân đội mạnh là yếu tố thiết yếu để ngăn chặn chiến dịch quân sự khác từ Nga.

Trong khi đó, Moscow tìm cách đưa các yêu cầu an ninh của Nga vào các cuộc đàm phán. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố bất kỳ cơ chế an ninh hậu chiến nào cũng phải bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và ngăn cản sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Hiện các bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện nào, và những bất đồng lớn liên quan đến các cơ chế an ninh cũng như cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu vẫn chưa được giải quyết.

Nga muốn giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 3/11 tuyên bố, những lời kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine từ phía Liên minh châu Âu (EU) - dưới nhiều lý do khác nhau - thực chất nhằm mục đích kéo dài cuộc xung đột này.

"Khi chúng tôi nghe thấy những lời than vãn về cuộc khủng hoảng Ukraine, bao gồm các yêu cầu về ngừng bắn ngay lập tức, hay các thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, lương thực, hàng không hoặc hàng hải, thì mục tiêu thực sự không phải là để thiết lập hòa bình. Chúng tôi đã không ít lần chứng kiến ​​điều này", ông Lavrov phát biểu tại phiên họp toàn thể cấp cao của Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về An ninh Á - Âu diễn ra tại Minsk.

Ông Lavrov cho rằng “tất cả những lời kêu gọi đó chỉ nhằm mục đích cho phép Kiev có thêm thời gian nghỉ ngơi, giúp họ khôi phục năng lực chiến đấu với sự hỗ trợ từ các bên bảo trợ cho chính quyền Ukraine”.

Đề cập đến các cách thức giải quyết xung đột tại Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh Moscow không yêu cầu "một lệnh ngừng bắn tạm thời - như đã từng nhiều lần được đề cập - mà đòi hỏi phải giải quyết một cách thực chất các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”.

Theo ông Lavrov, những nguyên nhân này bao gồm các mối đe dọa chiến lược đối với an ninh của Nga từ phương Tây, cũng như tình trạng vi phạm quyền của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.