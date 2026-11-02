Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 1/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh một điều kiện quan trọng rằng, mọi cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga đều phải có sự tham gia của Ukraine.

Ông Zelensky bác bỏ quan điểm cho rằng các quốc gia khác có thể tự quyết định tương lai của Ukraine mà không cần sự góp mặt của Kiev.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia không thể được thảo luận nếu thiếu sự tham gia của chính quốc gia đó.

“Các vị không thể định đoạt số phận của Ukraine mà thiếu vắng chính Ukraine. Làm như vậy vừa bất công, vừa không đi đến đâu cả. Thật phi lý khi đàm phán về vận mệnh của một quốc gia mà chính quốc gia đó lại không có mặt”, ông nói.

Ông Zelensky nêu rõ, mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột phải đạt được thông qua đàm phán, với sự hiện diện của các bên trực tiếp liên quan đến cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine nhắc lại rằng, trước đây, các nhà lãnh đạo khác cũng từng thử thực hiện những nỗ lực tương tự, nhưng đều không đạt được kết quả nào.

Ông Zelensky khẳng định không một quốc gia thứ ba nào có quyền thảo luận về các vấn đề cốt yếu liên quan đến chủ quyền và công việc nội bộ của một đất nước Ukraine độc ​​lập.

Ông Zelensky cũng đề cập đến khả năng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami, Mỹ vào tháng 12, đồng thời cho biết Ukraine vẫn chưa nhận được lời mời chính thức từ Washington.

Ông cho biết đã có những tín hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ mời Ukraine tham dự, đồng thời có khả năng đưa ra một sáng kiến ​​nhằm chấm dứt cuộc chiến.

“Nếu ông Trump gửi lời mời chính thức, chúng tôi sẽ hoan nghênh điều đó”, ông Zelensky nói thêm.

Trước đó, vào tháng 9, Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, làm dấy lên khả năng về một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. Điện Kremlin từng bác bỏ đề xuất của ông Zelensky về việc gặp ông Putin bên lề sự kiện này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể mời ông Zelensky đến hội nghị thượng đỉnh G20 nếu sự tham gia của nhà lãnh đạo Ukraine có thể giúp mang lại những kết quả tích cực. Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng này.

Tổng thống Zelensky tuyên bố, nếu cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Putin diễn ra, hai bên nên xem xét các vấn đề trọng tâm liên quan tới lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại cùng cơ chế giám sát việc tuân thủ các thỏa thuận.

Ông cũng cho rằng các nhà lãnh đạo cần thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh, công cuộc tái thiết Ukraine và quy chế đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ khả năng chấp nhận các yêu cầu từ phía Nga, bao gồm các yêu cầu về nhượng bộ lãnh thổ Donbass hay công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga. Ông cho rằng những nhượng bộ như vậy sẽ vi phạm hiến pháp Ukraine.