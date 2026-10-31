Nga nêu nguyên lập trường trước các cuộc đàm phán về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

"Lập trường của chúng tôi không thay đổi, và chưa bao giờ thay đổi kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi đã công bố các mục tiêu của chiến dịch", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu ngày 30/10.

Ông cho biết, Moscow không chấp nhận mối đe dọa quân sự đối với các lợi ích an ninh hợp pháp của Nga, cũng như không chấp nhận việc phân biệt đối xử với cộng đồng người nói tiếng Nga.

"Những mục tiêu này không hề thay đổi”, ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao Nga một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giải quyết cuộc xung đột Ukraine bằng cách “xử lý các nguyên nhân gốc rễ và tính đến tình hình thực địa”.

Những bình luận trên được đưa ra trước khi Mỹ, Nga và Ukraine nối lại đàm phán 3 bên dự kiến trong nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (UAE).

Ông Lavrov nói, hiện chưa rõ phái đoàn Ukraine sẽ mang gì tới bàn đàm phán tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, ông cho rằng việc Ukraine liên tục nói về việc nhận được ngày càng nhiều tên lửa tầm xa và tuyên bố các kế hoạch tập kích vào Nga “không giúp ích được gì cho công tác chuẩn bị đàm phán".

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine không đi kèm bất kỳ cam kết nào về việc hạn chế các hoạt động quân sự.

"Việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán không đồng nghĩa với bất kỳ cam kết nào về hạn chế chiến sự. Chúng tôi nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi phản đối một lệnh ngừng bắn vốn chỉ tạo điều kiện cho Ukraine có thời gian nghỉ ngơi", ông Peskov phát biểu.

Ông Peskov nói thêm, Moscow không định đưa vấn đề các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga ra thảo luận tại cuộc đàm phán ở Abu Dhabi.

Ông cho biết, các đợt tấn công của lực lượng Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga hiện không làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên về Ukraine.

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay, các cuộc đàm phán 3 bên được cho là sẽ tập trung vào an ninh của Nga và Ukraine sau khi chiến sự kết thúc.

Ông cũng lưu ý, nếu đại diện của các quốc gia châu Âu tới Abu Dhabi, thì "điều này sẽ không được tính là họ tham gia vào cuộc đàm phán”.

"Nếu họ mua vé máy bay, bay tới Abu Dhabi, thì phía Ukraine và thậm chí cả Mỹ có thể thỉnh thoảng sẽ cập nhật tình hình, tham vấn với họ, hoặc có lẽ tính đến một vài quan điểm của họ", ông Ushakov cho biết.

Trước đó, ông cũng nêu rõ, châu Âu sẽ không được mời tham dự đàm phán 3 bên về Ukraine tại Abu Dhabi.