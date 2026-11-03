Phái đoàn Nga, Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/3/2022 (Ảnh: Getty).

Trong thông báo trên mạng xã hội ngày 2/11, ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, xác nhận Washington sẽ “đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga vào ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến”.

Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận sẽ “tập trung vào các dàn xếp an ninh thời hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình”.

Đặc phái viên Mỹ cho biết, trong tuần này, tại Brussels, các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO để “thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu chiến, cũng như các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine”.

“Chúng tôi mong muốn thúc đẩy những tiến triển đã đạt được tại Kiev, Oslo và St. Petersburg, hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện và bền vững, mang lại an ninh lâu dài cho các thế hệ tương lai”, ông Witkoff nhấn mạnh.

Hãng tin Reuters cũng dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington sẽ tập hợp các phái đoàn từ Ukraine và Nga tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine, các thỏa thuận an ninh thời hậu chiến và vấn đề giảm leo thang căng thẳng.

Các nhà đàm phán Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một bước đột phá trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua trước khi mùa đông đến. Các cuộc đàm phán hòa bình mới nhất do Mỹ làm trung gian đã diễn ra vào tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo quan chức Mỹ, các nhà đàm phán đại diện cho phái đoàn Mỹ tại Abu Dhabi gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump.

Quan chức Mỹ xác nhận các cuộc gặp được xây dựng dựa trên những thảo luận gần đây giữa các bên, đồng thời "phản ánh nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tiến hành vòng đàm phán ba bên mới giữa Nga, Ukraine và Mỹ, sau cuộc gặp với Đặc phái viên Witkoff tại St. Petersburg cách đây 2 tuần. Đây là nỗ lực mới nhất từ ​​phía Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Ukraine và Nga hiện vẫn còn bất đồng sâu sắc về các điều khoản cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào, mặc dù gần đây Tổng thống Trump đã gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đạt được một thỏa thuận với Nga.

Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn hoan nghênh nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định đến Moscow đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn thu xếp một cuộc gặp với Tổng thống Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12 để “đưa ra những quyết định” liên quan đến cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc đàm phán nên tập trung vào các bước đi cấp thiết nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

"Chương trình nghị sự cần bao gồm những vấn đề sau: các bước khởi đầu để hạ nhiệt căng thẳng, những ưu tiên chính của phía Ukraine - đặc biệt là các ưu tiên về an ninh - và rộng hơn là chấm dứt cuộc chiến này", ông Zelensky nêu rõ.

"Chúng tôi hy vọng đạt được kết quả liên quan đến vấn đề năng lượng và trên biển, trao đổi tù binh, cũng như thảo luận về phương thức khả thi cho một cuộc họp ba bên ở cấp lãnh đạo”, Tổng thống Ukraine nói thêm.