Nga, Ukraine trao đổi hơn 1.000 thi thể binh sĩ

Xe đông lạnh chở thi thể binh sĩ Ukraine ở biên giới Nga (Ảnh: Sputnik).

“Thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine đã được chuyển giao cho Ukraine. Thi thể của 35 binh sĩ Nga đã được bàn giao cho Nga”, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết hôm 26/2.

Nga đã tiếp nhận thi thể của 35 quân nhân Nga tử trận, Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky cho biết thêm.

Hai bên vẫn trao trả thi thể binh sĩ tử trận trong suốt cuộc chiến, nhưng những hoạt động đó vẫn chưa thể trở thành nền tảng để đạt được một nền hòa bình.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có đột phá sau 4 năm xung đột.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến gặp nhau hôm nay tại Geneva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm các cuộc đàm phán. Cuộc điện đàm nhằm thảo luận những vấn đề mà đại diện 2 bên sẽ đề cập tại Geneva, “cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo của toàn bộ các nhóm đàm phán theo khuôn khổ ba bên vào đầu tháng 3”.

Ông Zelensky hy vọng cuộc gặp tại Geneva sẽ “tạo cơ hội đưa đàm phán lên cấp lãnh đạo”. Ông nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất.

“Tổng thống Trump ủng hộ trình tự các bước đi này. Đây là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề phức tạp và nhạy cảm, và cuối cùng chấm dứt chiến tranh”, ông nói.

Trước đó, ông Putin nhiều lần bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp như vậy, đồng thời đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky với tư cách là lãnh đạo Ukraine do nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin đặc phái viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Điện Kremlin, Kirill Dmitriev, cũng dự kiến có mặt tại Geneva vào hôm nay để “tiến hành đàm phán với phía Mỹ về các vấn đề kinh tế”.

Bất chấp mong muốn của ông Trump trong việc chấm dứt xung đột, các cuộc đàm phán cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.

Các cuộc thương lượng, dựa trên một kế hoạch của Mỹ được công bố vào cuối năm ngoái, đã vấp phải bế tắc liên quan đến những vấn đề lãnh thổ gai góc nhất, như quyền kiểm soát khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine - trung tâm của những cuộc giao tranh ác liệt nhất.

Nga đang thúc đẩy yêu cầu kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine và đã dọa sẽ giành lấy bằng vũ lực nếu Kiev không nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này và phát tín hiệu sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có các bảo đảm an ninh nhằm ngăn Nga tấn công trở lại. Hiến pháp Ukraine cũng cấm việc nhượng lại lãnh thổ.