Nga bàn giao hơn 1.000 thi thể binh sĩ tử trận cho Ukraine, nhận lại 26

Các xe chở thi thể được bàn giao (Ảnh: Telegram).

Moscow đã chuyển giao cho Kiev thi thể của 1.003 binh sĩ Ukraine tử trận, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết hôm 19/12.

Theo quan chức này, việc bàn giao được thực hiện theo các thỏa thuận nhân đạo đã được phê duyệt trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trước đó. Ở chiều ngược lại, Nga đã tiếp nhận 26 thi thể binh sĩ tử trận từ Ukraine.

Trong năm 2025, Nga và Ukraine đã hơn 10 lần thực hiện các hoạt động bàn giao thi thể binh sĩ tử trận.

Trong khi đó, Ukraine ngày 19/12 xác nhận rằng họ đã tiếp nhận thi thể của hơn 1.000 người từ Nga.

“Ngày hôm nay đã diễn ra các hoạt động hồi hương thi thể. Tổng cộng 1.003 thi thể, mà phía Nga khẳng định thuộc về các quân nhân Ukraine, đã được trao trả cho Ukraine”, cơ quan chỉ huy Điều phối về đối xử với tù binh chiến tranh cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.

Tuyên bố cho biết thêm rằng các điều tra viên và cơ quan giám định trực thuộc Bộ Nội vụ Ukraine sẽ tiến hành đầy đủ các giám định cần thiết và xác định danh tính các hài cốt được hồi hương.

Việc trao đổi và hồi hương thi thể giữa Ukraine và Nga vẫn diễn ra bất chấp việc 2 nước chưa đạt được tiến triển rộng hơn nào hướng tới chấm dứt chiến sự.

Hồi tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, trong khuôn khổ trao đổi thi thể binh sĩ tử trận trong năm nay, phía Nga đã trao trả hơn 9.000 thi thể binh sĩ Ukraine. Đổi lại, Nga đã nhận lại thi thể của 143 binh sĩ.