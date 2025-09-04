Nga tuyên bố kiểm soát khoảng 50% thành phố Kupiansk, Ukraine bác bỏ

Binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến khốc liệt ở Kupiansk (Ảnh: EL Pais).

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video quay bằng máy bay không người lái cho thấy một người lính cầm cờ Nga khi đứng trên một con đường ở Kupiansk.

Tuy nhiên, quân đoàn 10 của Ukraine, trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, đã mô tả thông tin của Nga là không đúng. "Tất cả những nỗ lực như vậy đều vô nghĩa", nội dung bài viết nêu.

Trang Deepstate của Ukraine, nơi sử dụng các bản đồ nguồn mở về cuộc xung đột, cho biết vụ giương cờ xảy ra ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố, nơi quyền kiểm soát đang bị tranh chấp.

Trong một báo cáo vào tối muộn ngày 3/9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết một cuộc đụng độ vũ trang đang diễn ra ác liệt ở khu vực Kupiansk.

Báo cáo liệt kê các lực lượng Nga liên tiếp nỗ lực phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine gần Pokrovsk, một trong những trọng tâm trong chiến dịch của Moscow tại khu vực Donetsk.

Hiện các nguồn tin chưa thể xác nhận độc lập các báo cáo chiến trường từ cả hai bên.

Trên thực tế Kupiansk lâu nay đã là trọng tâm của nhiều tháng hoạt động quân sự gia tăng và giao tranh ác liệt giữa Nga - Ukraine. Lực lượng Nga từng kiểm soát thành phố này trong những tuần đầu tiên của chiến sự, trước khi quân Ukraine giành lại vào cuối năm 2022.

Phần lớn thành phố đã rơi vào cảnh hoang tàn do chiến sự khốc liệt, nhất là khi trong bối cảnh quân đội Moscow muốn giành lại quyền kiểm soát nơi này theo một phần của cuộc tiến công về phía tây được triển khai chậm dọc theo một phần của chiến tuyến dài hơn 1.000km.