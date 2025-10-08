Nga tuyên bố giành thêm 5.000km² lãnh thổ Ukraine trong năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao ngày 7/10 nhân dịp sinh nhật lần thứ 73 của mình, tổ chức ở vùng tây bắc nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho hay, quân đội Ukraine đang rút lui trên toàn tuyến mặt trận.

Ông cho rằng Kiev đang cố gắng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng điều đó “sẽ không giúp thay đổi cục diện của cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi”.

“Hiện nay, lực lượng vũ trang Nga hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược. Trong năm nay, chúng ta đã kiểm soát thêm gần 5.000km² lãnh thổ, cụ thể là 4.900km² và 212 khu dân cư”, ông nói.

Theo ông Putin, diện tích nói trên tương đương gần 1% lãnh thổ Ukraine, nâng tổng số vùng đất do Nga kiểm soát lên gần 20% diện tích lãnh thổ Ukraine.

Chủ nhân Điện Kremlin nói, “lực lượng Ukraine đang rút lui trên toàn bộ tuyến giao chiến, dù cố gắng kháng cự quyết liệt”.

Trong phát biểu kết thúc cuộc họp, ông Putin nhấn mạnh, mục tiêu của Nga vẫn không thay đổi kể từ khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào tháng 2/2022, với mục tiêu “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” quốc gia láng giềng Ukraine.

Ông Putin tuyên bố Nga phải bảo đảm “hoàn thành vô điều kiện tất cả các mục tiêu mà lực lượng vũ trang đang hướng tới trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội đã kiểm soát thêm 2 ngôi làng dọc chiến tuyến kéo dài hơn 1.250km.

Trong khi đó, quân đội Ukraine hồi tháng 8 từng bác bỏ tuyên bố của Moscow, cho rằng các đợt tấn công của Nga là thất bại khi không giành được bất kỳ thành phố lớn nào trong năm nay. Kiev nói lực lượng của họ đang giành lại một số vị trí ở vùng Donetsk, đặc biệt quanh Dobropillia, gần trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng khẳng định quân Ukraine đã tái kiểm soát một phần lãnh thổ ở vùng biên giới Sumy, nơi Nga đang cố gắng lập mũi tiến công mới.

Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và là chỉ huy tối cao chiến dịch quân sự tại Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang “tiến công trên hầu hết các hướng”, còn phía Ukraine đang tập trung làm chậm bước tiến của đối phương. Ông nhấn mạnh, các trận chiến ác liệt nhất diễn ra quanh Pokrovsk và khu vực hướng về Dnipropetrovsk.

Theo ông Gerasimov, quân đội Nga đang tập kích vào các thành phố trọng yếu Siversk và Kostyantynivka ở vùng Donetsk, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố Kupiansk ở đông bắc, vốn bị tấn công nhiều tháng qua. Ông cũng cho biết lực lượng Nga đang tiến về các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk ở phía nam, đồng thời mở rộng vùng đệm ở các tỉnh Sumy và Kharkov.