Nga cảnh báo quân đội nước ngoài ở Ukraine là "mục tiêu tấn công hợp pháp"

Lính Ukraine ở tiền tuyến Donbass (Ảnh: Getty).

"Nỗ lực của NATO nhằm tìm đường vào Ukraine là mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi coi sự hiện diện của các lực lượng vũ trang nước ngoài, của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine, gần biên giới của chúng tôi, là một mối đe dọa", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm nay 5/9.

"Đây là mối đe dọa đối với chúng tôi, bởi vì NATO coi Nga là đối thủ của họ và điều này đã được thể hiện trong các văn kiện của liên minh. Chúng tôi không thể cho phép điều này xảy ra. Và chúng tôi sẽ làm mọi cách cần thiết để đảm bảo an ninh của mình”, ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhắc lại rằng "an ninh của một quốc gia không nên được đảm bảo bằng cách tạo ra mối đe dọa cho một quốc gia khác”.

"Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, điều này sẽ không giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột", ông Peskov nói thêm.

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ coi các binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu tấn công hợp pháp” và việc triển khai quân đội nước ngoài là không cần thiết nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

"Việc phương Tây lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột. Nếu bất kỳ binh sĩ (phương Tây) nào xuất hiện lúc này, trong khi chiến sự đang diễn ra, chúng tôi sẽ coi họ là mục tiêu tấn công hợp pháp", Tổng thống Putin cảnh báo.

"Nếu các quyết định được đưa ra dẫn đến hòa bình lâu dài, tôi cho rằng sự hiện diện (của các binh sĩ nước ngoài ở Ukraine) không có ý nghĩa gì. Không nên nghi ngờ về việc Nga sẽ thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận. Chúng tôi sẽ tôn trọng các đảm bảo an ninh mà cả Nga và Ukraine cần được cung cấp", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cho rằng, không cần thiết phải triển khai quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine sau khi các thỏa thuận hòa bình dài hạn được ký kết.

"Nếu các quyết định dẫn đến hòa bình lâu dài được đưa ra, tôi cho rằng sự hiện diện của họ (quân đội phương Tây) trên lãnh thổ Ukraine là vô nghĩa", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, các đảm bảo an ninh phải được thiết lập cho cả Nga và Ukraine, và Moscow sẽ tôn trọng điều này.

Tuyên bố của lãnh đạo và quan chức Nga được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh các đồng minh của Ukraine tại Paris vào ngày 4/9.

Sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết 26 nước sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột với Nga, trong đó bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Ban đầu ông Macron nói 26 nước sẽ triển khai lực lượng trực tiếp tại Ukraine, nhưng sau đó làm rõ rằng một số nước sẽ tham gia theo cách khác, như huấn luyện hoặc trang bị cho quân đội Ukraine từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quy mô quân số.

Hội nghị của 35 lãnh đạo thuộc “liên minh tự nguyện”, chủ yếu là các nước châu Âu, nhằm chốt lại cơ chế bảo đảm an ninh và kêu gọi sự ủng hộ từ Mỹ, mà theo giới chức châu Âu là yếu tố then chốt để kế hoạch trở nên khả thi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận 26 quốc gia đã đồng ý cung cấp bảo đảm an ninh. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề “bảo vệ tối đa bầu trời Ukraine”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine chừng nào hòa bình ở Ukraine vẫn chưa đạt được.

"Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên sử dụng các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, những đảm bảo mà Nga có thể nhận được trong quá trình giải quyết xung đột Ukraine nên được chính thức hóa thành các văn bản ràng buộc pháp lý.

"Phải có các văn bản ràng buộc pháp lý. Tất cả các thỏa thuận nên được chính thức hóa thành các văn bản như vậy”, ông Peskov cho biết.