Nga dàn quân tiến công, tăng tốc giành trận địa trọng yếu khắp Ukraine

Lực lượng Nga bắn pháo về phía vị trí của Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 8/9 tuyên bố lực lượng Nga dự định mở một cuộc tấn công lớn theo hướng Zaporizhia (hay Zaporizhzhia), nhưng quân đội Ukraine đã ngăn chặn chiến dịch này.

Tuyên bố được đưa ra sau cảnh báo hồi tháng 8 của Tướng Syrskyi rằng Nga đang tập trung quân cho đợt tấn công mới vào khu vực phía Nam Ukraine, nơi Nga đang kiểm soát một phần.

Moscow hiện kiểm soát khoảng 70% diện tích tỉnh Zaporizhia, nhưng thủ phủ Zaporizhia của tỉnh này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Theo Tướng Syrskyi, cùng với kế hoạch tấn công quy mô lớn theo hướng Zaporizhia, Nga đang chuẩn bị các hoạt động theo hướng Novopavlivka nhằm mục đích đột phá và bao vây lực lượng Ukraine tại khu vực Pokrovsk - Myrnohrad.

"Tuy nhiên, lực lượng của chúng tôi đã ngăn chặn các kế hoạch này được thực hiện. Lực lượng Nga buộc phải hoãn cuộc tấn công ở tỉnh Zaporizhia, tái triển khai các đơn vị lính thủy đánh bộ đến tỉnh Donetsk", ông Syrskyi nói thêm.

Tướng Syrskyi xác nhận những nỗ lực tiến công chính của Nga hiện tập trung vào các hướng Lyman, Dobropillia, Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, cũng như hướng Novopavlivka, nằm ở ngã ba của các tỉnh Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk. Ukraine coi đây là những mặt trận trọng yếu đang bị đe dọa nhiều nhất.

"Đối phương đang sử dụng chiến thuật tiến công thọc sâu với các nhóm bộ binh nhỏ, cố gắng xâm nhập các khu vực đông dân cư bằng cách tận dụng khoảng trống giữa các cứ điểm, tránh giao tranh trực tiếp", ông Syrskyi nói thêm.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 29/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra tuyên bố tương tự Tổng tư lệnh Syrskyi, nói rằng tình hình ở hướng Zaporizhia "vẫn không thay đổi", mặc dù Nga đang tập trung lực lượng ở mặt trận này.

Vị trí tỉnh Zaporizhia (Ảnh: BBC).

Tỉnh Zaporizhia, nằm ở phía Đông Nam Ukraine, giáp với tỉnh Dnipropetrovsk về phía bắc, tỉnh Donetsk về phía đông và tỉnh Kherson về phía tây nam. Đây cũng là nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, do Nga kiểm soát.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận lực lượng Nga vượt trội hơn quân đội Kiev về cả quân số lẫn trang thiết bị.

"Đối phương có lợi thế gấp 3 lần về quân số và nguồn lực. Tại các khu vực chính, họ có thể chiếm ưu thế gấp 4-6 lần", ông Syrskyi xác nhận.

Tướng Syrskyi cho biết tháng 8 vừa qua là một tháng “thử thách lớn” với quân đội Ukraine. Ông đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã chiếm ưu thế ở tất cả các khu vực trọng điểm.

Tuy nhiên, Tướng Syrskyi vẫn khẳng định lực lượng Ukraine đang đi đúng hướng, khi tìm cách "làm kiệt quệ và đánh bại" lực lượng Nga.

Trong cuộc họp báo tại Trung Quốc vào ngày 3/9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với tốc độ khác nhau ở nhiều khu vực, trong khi lực lượng Kiev đang cố gắng "bịt lỗ hổng" bằng cách "di chuyển các đơn vị thiện chiến nhất từ ​​khu vực gặp khó khăn sang các khu vực chiến đấu khác mà họ cho là quan trọng hơn".

Theo ông Putin, tất cả các nhóm quân của Nga đều đang tiến công thành công. "Họ đang tiến công thành công ở các tốc độ khác nhau, nhưng theo hầu hết mọi hướng”, nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Tổng thống Putin cho rằng quân đội Ukraine không có khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn và đang cố gắng giữ vững phòng tuyến, nhưng Nga “không thể lơ là".

"Quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine đang giảm dần, và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu hiện chỉ được biên chế không quá 47-48%. Tình hình đã đến thời điểm nguy cấp nhất”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/8, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, tuyên bố lực lượng Nga đang đẩy mạnh "các cuộc tấn công không ngừng nghỉ" trên hầu hết các khu vực ở tiền tuyến Ukraine và sẽ tiếp tục hướng tiến công này vào mùa thu.

Theo Tướng Gerasimov, phân tích tình hình quân đội Ukraine cho thấy trong mùa xuân và mùa hè, lực lượng Kiev đã tập trung mọi nỗ lực để làm chậm cuộc tấn công của Nga, trong khi chịu tổn thất nặng nề.

"Kết quả là, lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải điều động các đơn vị thiện chiến nhất từ ​​hướng khủng hoảng này sang hướng khủng hoảng khác để “bịt lỗ hổng”. Hiện tại, sự chủ động ​​chiến lược hoàn toàn thuộc về quân đội Nga", ông nói thêm.