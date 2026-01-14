Mỹ gửi thông điệp đến Iran, Nga cảnh báo cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi sẽ có hành động rất mạnh mẽ nếu họ làm điều như vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời câu hỏi liên quan đến việc Washington phản ứng ra sao nếu Iran dùng vũ lực với người biểu tình.

Chủ nhân Nhà Trắng đồng thời nhắc lại rằng “rất nhiều sự hỗ trợ đang trên đường tới” dành cho người dân Iran, dưới “nhiều hình thức khác nhau”, bao gồm hỗ trợ kinh tế.

Ông cũng nhắc tới các cuộc không kích của Mỹ năm ngoái nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran, dù không đưa ra thêm chi tiết cụ thể.

Trả lời câu hỏi mục tiêu cuối cùng của ông tại Iran là gì, Tổng thống Mỹ nói: “Mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Tôi thích chiến thắng”.

Khi được hỏi “chiến thắng” có nghĩa là gì, ông liệt kê một loạt chiến dịch quân sự trong nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không muốn thấy những gì đang xảy ra ở Iran tiếp diễn... Chúng ta sẽ xem chuyện đó diễn ra thế nào. Nó sẽ không mang lại kết cục tốt”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết: “Tôi đã hủy tất cả các cuộc gặp với các quan chức Iran, cho đến khi những hành động vô nghĩa nhằm vào người biểu tình chấm dứt”.

Trước đó, ông Trump từng cảnh báo tấn công quân sự Iran như một biện pháp buộc Tehran phải đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Đầu tuần này, ông cũng thông báo sẽ áp thuế 25% với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran.

Khi được hỏi liệu chính quyền của ông có khuyến cáo các đồng minh của Mỹ sơ tán khỏi Iran hay không, Tổng thống Trump cho hay: “Họ nên rời đi. Đó là một ý tưởng hay”.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/1 kêu gọi công dân Mỹ nên rời Iran ngay lập tức và “nếu an toàn, hãy cân nhắc rời Iran bằng đường bộ sang Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ”.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran leo thang gần đây khi Tổng thống Trump liên tục cảnh báo hành động với Tehran. Ông tuyên bố đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau và theo dõi sát tình hình ở Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) về Iran vào cuối ngày 13/1 theo giờ địa phương.

Hiện chưa rõ ông Trump có tham dự cuộc họp này hay không khi hiện tại ông vẫn đang ở bang Michigan.

Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, ông Vance đang dẫn đầu nỗ lực trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc giục Tổng thống trước hết thử theo đuổi con đường ngoại giao, trước khi tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào Iran. Theo WSJ, ông Trump đang nghiêng về khả năng tiến hành các cuộc không kích quân sự.

Trong khi đó, Nga tiếp tục chỉ trích các động thái của Mỹ nhằm vào Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố những lời đe dọa tấn công Iran của Washington là hoàn toàn “không thể chấp nhận được”.

Bà cho biết Nga kiên quyết lên án “mọi sự can thiệp bên ngoài mang tính phá hoại” vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran. Bà cũng cho hay Moscow đang duy trì liên lạc với các phái bộ ngoại giao của Nga tại Iran, những cơ quan này vẫn đang hoạt động bình thường và giữ liên hệ với công dân Nga tại nước này.