Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trang NewsNation dẫn nguồn thạo tin cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) đã điều chuyển một biên đội tác chiến tàu sân bay từ Biển đông đến khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), bao gồm Trung Đông.

Khu vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ bao phủ Đông Bắc châu Phi, Trung Đông, Trung Á và Nam Á, và gồm 21 quốc gia như Ai Cập, Iraq, Afghanistan, Iran và Pakistan.

Biên đội tác chiến này được cho là gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhiều tàu hộ tống khác, trong đó có ít nhất một tàu ngầm tấn công. Việc di chuyển dự kiến sẽ mất khoảng một tuần.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Việc điều chuyển lượng lớn khí tài quân sự Mỹ này diễn ra trong bối cảnh các diễn biến liên quan tới căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục dọa can thiệp vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để đối phó biểu tình.

Iran cuối ngày hôm qua đã ban hành một NOTAM (thông báo cho các chuyến bay), theo đó các chuyến bay đi và đến Tehran bị hạn chế. Lệnh đóng cửa không phận một phần này kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ và đã được dỡ bỏ ngay sau đó.

Theo một quan chức Mỹ và phía Qatar, một số nhân sự tại một căn cứ quân sự then chốt của Mỹ ở Qatar đã được khuyến cáo sơ tán trước tối 14/1.

Trong một thông báo trên mạng xã hội, các quan chức Mỹ cho biết: “Trước những căng thẳng đang diễn ra trong khu vực, Đại sứ quán Mỹ tại Doha đã khuyến cáo nhân viên tăng cường cảnh giác và hạn chế các chuyến đi không thiết yếu tới Căn cứ Không quân Al Udeid. Chúng tôi cũng khuyến nghị công dân Mỹ tại Qatar làm điều tương tự. Phái bộ Mỹ tại Qatar đang tiếp tục theo dõi sát tình hình”.

Nhiều quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, cũng đã khuyến cáo công dân lập tức tời Iran và tránh mọi chuyến đi không thiết yếu tới Israel, quốc gia đồng minh từng tham gia vào cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Trước đó, Mỹ đã điều động các tiêm kích F-15, F-16, F-35 cùng máy bay hỗ trợ từ các căn cứ trên khắp châu Âu và Mỹ đến khu vực Trung Đông.

Các kíp kỹ thuật làm việc suốt đêm, tiếp nhiên liệu, nạp vũ khí, kiểm tra hệ thống khi Washington đang tập trung sức mạnh không quân trên một trong những bàn cờ mong manh nhất thế giới.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ xác nhận nhiều phi đội đã luân phiên triển khai tới các căn cứ ở Qatar, UAE, Jordan và có thể cả trên các tàu sân bay ở vùng biển lân cận. Điều này đồng nghĩa với hàng chục tiêm kích tuyến đầu, được hỗ trợ bởi máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo sớm AWACS và máy bay không người lái.

Những dấu hiệu này làm dấy lên đồn đoán Mỹ sắp hành động quân sự với Iran nếu Washington tiếp tục cho rằng chính quyền Iran mạnh tay với người biểu tình.

Tuy nhiên, vào cuối ngày 14/1, ông Trump nói rằng Tehran đã dừng việc trấn áp biểu tình, đồng thời tìm cách đàm phán với Washington.