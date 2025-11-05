Nga sẵn sàng chuyển siêu tên lửa “không thể đánh chặn” cho Venezuela

Một tàu chiến Nga phóng tên lửa (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Newsweek ngày 4/11 đưa tin, ông Alexei Zhuravlyov, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Nga, phát biểu với hãng tin Nga Gazeta.Ru rằng "không có trở ngại nào" trong việc cung cấp tên lửa Oreshnik hoặc Kalibr cho Venezuela, quốc gia mà Moscow gọi là “thân thiện”.

"Nga thực sự là một trong những đối tác kỹ thuật quân sự quan trọng của Venezuela. Chúng tôi cung cấp cho quốc gia này gần như toàn bộ các loại vũ khí, từ vũ khí hạng nhẹ đến hàng không. Chi tiết và khối lượng giao hàng được giữ bí mật, vì vậy Mỹ có thể sẽ bất ngờ”, ông Zhuravlyov nói.

“Tôi không thấy bất kỳ trở ngại nào trong việc cung cấp cho quốc gia thân thiện của chúng tôi các hệ thống mới như Oreshnik hoặc tên lửa Kalibr đã được chứng minh hiệu quả. Không có cam kết quốc tế nào hạn chế Nga về vấn đề này", quan chức Nga nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tên lửa Oreshnik “không thể bị đánh chặn” và có sức công phá tương đương vũ khí hạt nhân, song các chuyên gia phương Tây tỏ ra hoài nghi trước những khẳng định này.

Theo Tổng thống Nga, Oreshnik là tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới. Tên lửa có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, khiến nó gần như không thể đánh chặn.

"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ông Putin cũng cho biết đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke.

Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân. Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao.

Nga - Venezuela khẳng định quan hệ hợp tác

Trong cuộc trao đổi với truyền thông Venezuela hôm 4/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ca ngợi mối quan hệ toàn diện giữa nước này với Nga.

Theo ông Maduro, mối quan hệ giữa Venezuela và Nga là một ví dụ hoàn hảo về sự hợp tác, vì "người dân Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, luôn tôn trọng" các đối tác của mình.

Tổng thống Venezuela nói rằng Nga mong muốn xây dựng quan hệ với các quốc gia khác dựa trên các nguyên tắc "bình đẳng, tôn trọng và hợp tác". Ông nhấn mạnh Venezuela đã duy trì "sự hợp tác toàn diện" với Nga trong 25 năm qua.

Ông Maduro lưu ý rằng Caracas và Moscow "tiếp tục làm việc trong bầu không khí bình tĩnh, tin tưởng và hữu nghị". Ông khẳng định chính phủ hai nước "luôn liên lạc về các vấn đề phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng". Ông cũng nhấn mạnh những tiến triển trong quan hệ song phương trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, khoa học, kinh tế và tài chính.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 3/11 cũng khẳng định Nga vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Venezuela trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

"Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Venezuela", hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, khi trả lời câu hỏi về việc liệu Moscow có hỗ trợ Caracas hay không.

Vào cuối tuần trước, ông Peskov nói rằng Nga muốn tình hình giữa Venezuela và Mỹ được duy trì ổn định và đảm bảo không có xung đột mới nào nổ ra trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên án "lực lượng quân sự quá mức" của Mỹ ở biển Caribe và tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nhà lãnh đạo Venezuela.

Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã thực hiện ít nhất 15 cuộc tấn công nhằm vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến 65 người thiệt mạng.

Các cuộc không kích nhằm vào các tàu nghi chở ma túy đã làm gia tăng căng thẳng với Venezuela, đồng thời thu hút sự chú ý đến một khu vực vốn nhận được nguồn lực hạn chế từ quân đội Mỹ trong những năm gần đây.

Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy ở Venezuela.

Tổng thống Donald Trump gần đây cũng xác nhận đã cho phép tình báo Mỹ tiến hành các chiến dịch tại Venezuela và đang xem xét khả năng thực hiện các cuộc tập kích trên bộ nhằm vào các nhóm buôn bán ma túy.

Mỹ được cho là đã triển khai khoảng 10.000 binh sĩ, 6.000 thủy thủ và 8 tàu ​​chiến Hải quân đến khu vực gần Venezuela, trong khi nhóm tác chiến tàu ​​sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến ​​sẽ đến khu vực này. Các máy bay chiến đấu F-35 cũng được triển khai tại Puerto Rico.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới”.