Mỹ muốn bàn với Nga, Trung Quốc về cắt giảm vũ khí hạt nhân

Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga tham gia duyệt binh ở Moscow (Ảnh: Getty).

"Điều tôi muốn thực hiện là giải trừ hạt nhân, nói cách khác, sẽ có một cuộc họp chủ yếu giữa 3 cường quốc hạt nhân hàng đầu để cắt giảm vũ khí hạt nhân. Chúng ta đứng số một, Nga số hai, Trung Quốc số ba", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 15/11.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ "có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác". Ông cho biết "Nga đứng thứ hai và Trung Quốc đứng thứ ba”, nhưng trong vòng 4 hoặc 5 năm tới, các nước này “sẽ bắt kịp Mỹ”.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ dự định sớm tiến hành các vụ thử hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân", ông nói với các phóng viên.

Khi được hỏi liệu đầu đạn có bị kích nổ trong quá trình thử nghiệm hay không, ông Trump nói: "Tôi không muốn nói với các bạn về điều đó, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân giống như các quốc gia khác”.

“Chúng ta sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tôi là người đã tái thiết và chế tạo thêm một số, dù tôi không muốn làm điều đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác vì họ (các quốc gia khác) cũng làm như vậy", ông Trump nói thêm.

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân với lý do “các nước khác cũng đang làm như vậy”.

Trả lời phỏng vấn CBS hôm 2/11, Tổng thống Trump nói, ông chỉ thị quân đội lập tức tiến hành các vụ thử hạt nhân diễn ra sau khi ông nhận ra Mỹ không thể là quốc gia duy nhất không thực hiện thử nghiệm, dù đang nắm trong tay kho vũ khí khổng lồ.

“Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Và tôi nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó về giải trừ hạt nhân. Tôi đã thảo luận điều đó với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nga có rất nhiều vũ khí hạt nhân, và Trung Quốc sẽ có rất nhiều”, ông nói.

Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân “bí mật”, mặc dù cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng cho biết cơ quan giám sát không có dấu hiệu nào cho thấy Nga, Trung Quốc đã cho nổ một thiết bị hạt nhân.

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 5/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đề xuất Moscow bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân trên quy mô đầy đủ.

Đáp lại, Tổng thống Vladimir Putin nhắc lại rằng Nga từ lâu đã tuyên bố sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, miễn là các thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.

Ông tiếp tục chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga, thu thập và phân tích thông tin cần thiết về kế hoạch tái khởi động các vụ thử hạt nhân của Mỹ, trước khi đệ trình các đề xuất về "khả năng bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân" của Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói Bắc Kinh hy vọng Mỹ sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) và lệnh tạm dừng thử hạt nhân.

Ông Quách kêu gọi Washington “thực hiện các hành động thiết thực nhằm bảo vệ cơ chế giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, duy trì cân bằng và ổn định chiến lược toàn cầu”.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga có 1.770 đầu đạn hạt nhân triển khai và 2.591 đầu đạn được lưu trữ, trong khi con số tương ứng của Mỹ là 1.780 và 1.930. Nếu tính cả đầu đạn đã ngừng hoạt động, Nga có tổng cộng 5.511 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ có 5.125.

Trong khi đó, Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng 600 đầu đạn.