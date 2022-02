Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow, Nga (Ảnh: Reuters).

Hãng tin TASS và RIA Novosti dẫn lời Đại sứ quán Mỹ tại Nga ngày 17/2 đưa tin, Moscow đã ra lệnh trục xuất Phó đại sứ Mỹ Bartle Gorman.

Theo phía Mỹ, ông Gorman đã bị phía Nga yêu cầu rời nước này. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow nói rằng họ đang cân nhắc động thái đáp trả.

Nga hiện chưa nêu lý do trục xuất ông Gorman - nhà ngoại giao chuyên phụ trách về mặt an ninh. Ông Gorman từng là trợ lý cho giám đốc cơ quan Điều tra và Phân tích mối đe dọa (TIA) tại Cục An ninh ngoại giao Mỹ. Ông cũng từng phụ trách an ninh tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ trên khắp thế giới, bao gồm ở Nga, Iraq, Jordan, Trung Quốc, Kazakhstan và Armenia.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ không ngừng leo thang trong thời gian qua. Phương Tây và NATO cáo buộc Nga đưa quân tới gần Ukraine để lên kế hoạch "động binh" với nước láng giềng. Nga đã bác bỏ cáo buộc trên.

Vài ngày qua, Nga bắt đầu rút bớt quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine khi hoàn thành các cuộc tập trận, tuy nhiên, Mỹ tỏ ra hoài nghi về điều này.

Việc Nga trục xuất nhà ngoại giao Mỹ có thể sẽ khiến căng thẳng giữa 2 bên tiếp tục leo thang trong thời gian tới.