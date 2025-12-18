Nga trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trên toàn lãnh thổ

Tên lửa hạt nhân Yars (Ảnh: EurAsian Times).

Theo báo Izvestia, việc trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa thuộc tổ hợp tên lửa Yars vào các hầm phóng như thế này đã được thực hiện vào đêm trước Ngày kỷ niệm Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga.

"Đây là bước đi quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược", nguồn tin nêu.

Chiến lược triển khai quy mô lớn này diễn ra trên các tuyến tuần tra chiến đấu như một phần của cuộc tập trận đã được lên kế hoạch của Moscow.

Thiết bị đã rời khỏi các cơ sở chuyên dụng và bắt đầu hành quân, kể cả vào ban đêm.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa được lắp đặt vào bệ phóng bằng thiết bị vận chuyển, nạp chuyên dụng với quy trình thao tác kỹ thuật kéo dài trong vài giờ.

Lái xe của các đơn vị, xe hộ tống và xe hỗ trợ đã tiến hành các hoạt động cơ động cường độ cao trên các tuyến tuần tra chiến đấu. Trong chiến dịch này, các vị trí tiền tuyến đã được thay đổi, tiếp theo là sự phân tán của các sư đoàn tên lửa.

Ngoài ra, vào đêm trước ngày nghỉ lễ chuyên môn, các binh sĩ Lực lượng Phòng không Nga (PGRK) đã thảo luận về các vấn đề trang thiết bị công binh cho các vị trí dã chiến, tổ chức ngụy trang và an ninh chiến đấu.

Theo các chuyên gia, quá trình tái trang bị cho Lực lượng tên lửa chiến lược không chỉ đơn thuần là việc trang bị các tổ hợp tên lửa mới cho quân đội mà còn là một chương trình toàn diện bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới, nhằm bảo đảm điều kiện tốt hơn cho công tác huấn luyện lực lượng trực chiến và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trực chiến.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp tái trang bị sẽ giúp tăng đáng kể tỷ lệ các tổ hợp tên lửa chiến lược hiện đại trong biên chế.

Điều này sẽ nâng cao khả năng tổng thể của lực lượng, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh an ninh quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp.