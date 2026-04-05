Nga tiết lộ quá trình tạo ra vaccine ung thư cho từng người bệnh

Việc tạo ra một vaccine ung thư dành riêng cho từng bệnh nhân mất khoảng 3 tháng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya, Vladimir Gushchin, nói với Tass.

“Hiện tại chúng tôi cần khoảng 3 tháng để tạo ra một loại thuốc cho bệnh nhân. Quá trình này sẽ được rút ngắn theo thời gian”, ông nói.

Năm ngoái, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt 2 loại thuốc sản xuất trong nước: Neooncovac, một vaccine dựa trên công nghệ mRNA dành cho bệnh ung thư da melanoma giai đoạn tiến triển, và Oncopept, một liệu pháp peptide nhắm vào các khối u đại trực tràng ác tính. Cả hai loại thuốc đã bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng thí điểm vào năm 2025.

Cuối tháng trước, Neooncovac đã được tiêm cho bệnh nhân lâm sàng đầu tiên và Nga kỳ vọng vaccine này sẽ mang lại kết quả đột phá trên lĩnh vực điều trị ung thư trong tương lai.

Các nhà khoa học Nga lấy mẫu mô của bệnh nhân, rồi dựa vào đó tạo ra vaccine tùy chỉnh cho từng cá nhân ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Vaccine này có nhiệm vụ huấn luyện hệ miễn dịch để tấn công tế bào ung thư. Mỗi bệnh nhân sẽ được sử dụng vaccine cá nhân hóa, phù hợp với tình trạng bệnh của từng người để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Các chuyên gia Nga nói rằng, về bản chất, vaccine này có tác dụng huấn luyện hệ miễn dịch của từng bệnh nhân nhằm nhận diện và tiêu diệt chính xác những tế bào gây ung thư nguy hiểm.

Theo thời gian, càng có nhiều bệnh nhân được điều trị, các nhà khoa học Nga kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian tạo ra phác đồ và vaccine, đẩy nhanh tốc độ điều trị bệnh.

Mặt khác, song song với quá trình thử nghiệm trên người, Nga cũng có kế hoạch tiêm vaccine miễn phí cho người dân khi dự kiến đưa loại thuốc này vào chương trình bảo hiểm y tế cho người dân.

Trung tâm Gamaleya, nơi đã phát triển vaccine Covid-19 đầu tiên được đăng ký là Sputnik V, cũng đang nghiên cứu các loại thuốc cho những bệnh ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ, một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới.