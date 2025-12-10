Nga cập nhật tiến độ sản xuất vaccine ung thư

Nga đang trong quá trình phát triển vaccine ung thư (Ảnh minh họa: Tass).

Ba lô thử nghiệm đầu tiên của vaccine mRNA chống ung thư đã được sản xuất tại Nga, theo ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya.

“Đã phân bổ kinh phí để xây dựng một cơ sở sản xuất vaccine mRNA tại Trung tâm Gamaleya. Nhà máy đã được xây dựng và trang bị đầy đủ. Hơn nữa, nhà máy đã sản xuất 3 lô kiểm định. Và điều quan trọng nhất là trung tâm ung thư hàng đầu của chúng tôi, Viện Nghiên cứu Ung thư Hertsen do Viện sĩ Andrey Kaprin lãnh đạo, đã nhận được toàn bộ gói tài liệu cấp phép để sử dụng công nghệ này, từ chẩn đoán đến sản xuất mRNA và sử dụng trên người”, ông nói tại một hội nghị khoa học ở Viện Lập trình Hệ thống Ivannikov của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Theo các báo cáo trước đó, Bộ Y tế Nga đã cấp phép sử dụng 2 chế phẩm chống ung thư: một vaccine mRNA và một vaccine peptide. Vaccine Neooncovac để điều trị u hắc tố ác tính melanoma được phát triển chung với Trung tâm Gamaleya và Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Nga Blokhin, và được sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị (NMRRC) thuộc Bộ Y tế Nga. Vaccine này dành cho bệnh nhân trưởng thành bị u hắc tố không thể phẫu thuật hoặc di căn.

Vào tháng 9, bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang (FMBA) thông báo vaccine ung thư mới do nước này phát triển đã cho thấy hiệu quả cao trong các thử nghiệm tiền lâm sàng và "đã sẵn sàng để sử dụng". Loại thuốc này đang chờ Bộ Y tế Nga phê duyệt.

Vaccine đã cho kết quả tốt trong 3 năm thử nghiệm tiền lâm sàng, bà Skvortsova tuyên bố. Bà cho biết, các thử nghiệm cho thấy vaccine an toàn khi sử dụng lặp lại, có thể làm giảm kích thước và làm chậm sự phát triển của khối u.

Bà cho biết thêm rằng trong một số loại ung thư, hiệu quả đạt tới 60-80% và vaccine cũng giúp tỷ lệ sống sót tăng lên. Đợt triển khai ban đầu được lên kế hoạch cho ung thư đại trực tràng, sau đó sẽ đến u nguyên bào thần kinh đệm và u ác tính hắc tố.

Theo nhà phát triển, Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya, loại thuốc này là một vaccine dựa trên công nghệ mRNA.

Không giống như các liệu pháp truyền thống như hóa trị hay xạ trị thường tấn công mọi tế bào trong cơ thể để loại bỏ mầm bệnh, vaccine ung thư mới sử dụng trí tuệ nhân tạo để “huấn luyện” hệ miễn dịch của bệnh nhân nhận diện và tấn công các tế bào gây bệnh.

Công nghệ mRNA từng được một số nước được sử dụng để chế tạo vaccine chống Covid-19. Ngoài ra, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp vaccine có thể tùy chỉnh theo thể trạng của từng bệnh nhân, yếu tố có thể làm gia tăng hiệu quả.

Về cơ bản, cơ chế của vaccine chính là “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện các dấu ấn khối u, giúp phân biệt tế bào ác tính với tế bào khỏe mạnh và tấn công chúng.