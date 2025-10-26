Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik (Ảnh: Sputnik).

Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 26/10 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội nước này đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa hành trình thế hệ mới mang tên Burevestnik, sử dụng động cơ hạt nhân siêu nhỏ và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tướng Gerasimov cho biết, tên lửa đã bay quãng đường 14.000km trong khoảng 15 giờ liên tục, thể hiện khả năng hoạt động vượt trội so với các loại tên lửa hành trình hiện nay.

Phát biểu trong chuyến thăm sở chỉ huy tiền phương, Tổng thống Putin cho biết các cuộc thử nghiệm quan trọng của Burevestnik đã hoàn tất và ra lệnh bắt đầu giai đoạn cuối cùng trước khi triển khai chính thức loại vũ khí này.

Tổng thống Putin từng khẳng định 9M730 Burevestnik (Storm Petrel), được NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, là “bất khả chiến bại” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như không giới hạn cùng quỹ đạo bay khó đoán.

Ông cũng lưu ý vẫn còn một khối lượng công việc đáng kể trước khi tên lửa có thể được đưa vào trực chiến.