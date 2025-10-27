Siêu vũ khí “độc nhất vô nhị” có khả năng thay đổi cuộc chơi của Nga

Ảnh chụp màn hình cho thấy cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik (Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga).

Cựu sĩ quan Lục quân Mỹ Stanislav Krapivnik tin rằng tên lửa hạt nhân tầm xa không giới hạn mới được Nga thử nghiệm, Burevestnik, là vũ khí mang tính bước ngoặt.

Ông Krapivnik đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT ngay sau khi Moscow công bố thử nghiệm thành công loại vũ khí mới này vào ngày 26/10. Theo quân đội Nga, tên lửa đã bay được hơn 14.000km trong hành trình bay thử nghiệm kéo dài nhiều giờ vào đầu tuần.

"Burevestnik là một vũ khí “thay đổi cuộc chơi”... Tên lửa có thể bay vòng qua các vùng phòng không, tránh khỏi các vùng radar... Nó có thể bay trên không trong 16 giờ, thậm chí có thể bay lâu hơn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc đây là vũ khí tấn công trả đũa, tức là nếu Nga bị tấn công, Nga sẽ đáp trả", cựu sĩ quan Lục quân Mỹ nhận định.

Ông nói thêm rằng sự phát triển tên lửa mới chắc chắn sẽ tác động đáng kể đến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hệ thống này được cho là đã "hoàn thành", nhưng khó có thể đi vào hoạt động ít nhất là trước năm 2030.

“Hiện tại, các hệ thống radar và hệ thống phòng không được thiết lập chủ yếu để đánh chặn tên lửa đạn đạo bay theo quỹ đạo truyền thống từ các quốc gia có khả năng nhắm mục tiêu vào Mỹ. Vì vậy, họ không cần phải bao phủ toàn bộ nước Mỹ. Nhưng với loại tên lửa này, họ sẽ phải bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều”, ông Krapivnik nhận định.

Ông Krapivnik cho rằng cuộc thử nghiệm thành công của Nga có thể sẽ vấp phải sự hoài nghi lớn ở phương Tây, giống như tuyên bố ban đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc phát triển tên lửa này vào năm 2018.

Tổng thống Putin ngày 26/10 cho biết, Nga đã thử nghiệm các nguyên mẫu vũ khí tiên tiến trong cuộc diễn tập của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Ông nói rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành huấn luyện và phóng thử nghiệm chiến đấu, bao gồm cả 3 thành phần của bộ 3 hạt nhân chiến lược, trong các cuộc tập trận diễn ra đầu tuần trước.

Đặc biệt, ông Putin cho hay tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik là một hệ thống "độc nhất vô nhị" trên thế giới, đồng thời cho biết các mục tiêu thử nghiệm chính đã được hoàn thành.

Vụ thử tên lửa diễn ra vào ngày 21/10 và tên lửa đã bay được 14.000km nhưng Nga nói rằng, đây chưa phải là giới hạn cuối cùng. Ông Putin lưu ý rằng vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi tên lửa này có thể được đưa vào trực chiến.

Tuy nhiên, sức mạnh của tên lửa này được xem là biện pháp răn đe cứng rắn của Nga trước các đối thủ tiềm tàng.

Burevestnik - được NATO đặt biệt danh là “Skyfall” (bầu trời sụp đổ) - là tên lửa hành trình sử dụng động cơ năng lượng hạt nhân, về lý thuyết có tầm bắn không giới hạn, khiến nó có thể bay không ngừng nghỉ khắp thế giới. Nó được phóng bằng động cơ siêu phản lực (scramjet) và lò phản ứng hạt nhân được kích hoạt khi đang bay.

Được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu lần đầu vào tháng 3/2018, Burevestnik được cho là có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Hệ thống động lực lò phản ứng mới cho phép tên lửa bay lâu trong khí quyển, nhưng công nghệ này vẫn ở mức thử nghiệm.

Việc thử nghiệm Burevestnik được cho là đã diễn ra tại Novaya Zemlya từ năm 2017, với cơ sở hạ tầng được mở rộng và hoạt động gia tăng trong những năm gần đây.

Tháng 10/2023, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa này.

Khi đó, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố tên lửa này chạy bằng hạt nhân, có "tầm bay khắp toàn cầu" và không giới hạn. Ông chủ Điện Kremlin cũng tuyên bố Burevestnik "thách thức mọi hệ thống phòng không hiện tại".

Về mặt lý thuyết, tên lửa hành trình Burevestnik có thể hoạt động "tàng hình" ở tầm thấp và đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới hiện nay.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trích dẫn một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga vào năm 2021, cho biết Burevestnik sẽ có tầm bắn lý thuyết lên tới 20.000km, do đó nó có thể được đặt ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Nga và tập kích các đối thủ tiềm tàng.

Theo tạp chí quân sự Nga, tên lửa Burevestnik có thể hạ độ cao xuống còn 50-100m, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình thông thường, điều này sẽ khiến radar phòng không khó phát hiện hơn.

Báo cáo năm 2020 của Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ cho hay, nếu Nga đưa Burevestnik vào sử dụng thành công, tên lửa này sẽ mang lại cho Moscow một "vũ khí độc nhất có khả năng xuyên lục địa".