Nga thông qua luật cho phép ngân hàng trung ương bắn hạ UAV

Ngân hàng trung ương Nga ở Moscow (Ảnh: Reuters).

Nga đã thông qua một đạo luật cho phép Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tài chính khác vận hành hệ thống phòng thủ, đồng thời trang bị vũ khí cho nhân viên để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV mà không cần sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm, Reuters dẫn một tài liệu được Hạ viện Nga công bố hôm 26/5, đưa tin.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công UAV nhằm vào Nga. Cơ sở hạ tầng năng lượng là mục tiêu bị nhắm tới thường xuyên, khi Kiev muốn cắt giảm nguồn thu của Nga nhằm buộc cuộc xung đột khép lại.

Các hệ thống phòng thủ UAV sẽ được triển khai gần Ngân hàng Trung ương Nga, ngân hàng lớn nhất của đất nước Sberbank và Hiệp hội Thu gom Tiền mặt Nga. Nhân viên tại các tổ chức này cũng sẽ được phép mang vũ khí.

Ông Anatoly Aksakov, Chủ tịch Ủy ban Tài chính thuộc Hạ viện Nga (Duma Quốc gia), được hãng tin RBC dẫn lời cho biết các tổ chức tài chính sẽ tự chi trả chi phí cho hệ thống phòng thủ UAV.

Trước đó cùng ngày, ông Alexander Shokhin, người đứng đầu tổ chức vận động hành lang doanh nghiệp quyền lực nhất Nga, nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng các công ty Nga sẵn sàng tài trợ cho việc mua sắm vũ khí hạng nặng hơn và các hệ thống điện tử để bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công bằng UAV.

Ngành công nghiệp Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy phân bón và cảng biển, đã hứng chịu làn sóng tấn công UAV gia tăng từ Ukraine trong năm nay.

Chính phủ Nga trước đó đã cho phép các công ty an ninh tư nhân bảo vệ cơ sở công nghiệp sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7,62mm như AK-47, đồng thời cho phép huy động lực lượng dự bị vào các đơn vị địa phương chuyên bảo vệ những cơ sở này.

Theo nội dung được đăng trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Shokhin cho biết các doanh nghiệp cần “không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7,62mm mà còn các loại lớn hơn, bao gồm nhiều hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và các loại vũ khí cỡ nòng khác”.