Lý do các doanh nghiệp Nga sẵn sàng chi tiền để mua vũ khí hạng nặng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu tổ chức vận động hành lang doanh nghiệp quyền lực nhất của Nga, ông Alexander Shokhin, nói với Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc họp rằng các công ty Nga sẵn sàng tài trợ cho việc mua sắm các loại vũ khí hạng nặng hơn và hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ nhà máy trước các cuộc tấn công bằng UAV.

Ngành công nghiệp Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy phân bón và cảng biển, đã hứng chịu làn sóng tấn công UAV gia tăng từ Ukraine trong năm nay.

Chính phủ Nga trước đó đã cho phép các công ty an ninh tư nhân bảo vệ cơ sở công nghiệp sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7,62mm như AK-47, đồng thời cho phép huy động lực lượng dự bị vào các đơn vị địa phương chuyên bảo vệ những cơ sở này.

Theo nội dung được đăng trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Shokhin cho biết các doanh nghiệp cần “không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7,62mm mà còn các loại lớn hơn, bao gồm nhiều hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và các loại vũ khí cỡ nòng khác”.

Ông Shokhin, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga, cho biết: “Các doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho toàn bộ công việc này, nhưng cần có một cơ chế mà trong đó phương án tài chính phải rõ ràng. Có thể là một quỹ nào đó hoặc hình thức tài trợ mục tiêu khác”.

Ông cũng đề nghị ông Putin hoãn áp dụng các khoản phạt liên quan tới việc chậm nộp thuế và các khoản thanh toán khác cho ngân sách nhà nước, trong bối cảnh doanh nghiệp phải sửa chữa các cơ sở bị hư hại sau các cuộc tấn công.

Ngoài ra, ông Shokhin nói với ông Putin rằng dù đã có quyết định sử dụng lực lượng dự bị, các đơn vị bảo vệ nhà máy vẫn thường xuyên bị điều chuyển giữa nhiều địa điểm khác nhau, làm ảnh hưởng tới năng lực phòng thủ.