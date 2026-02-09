Nga lên tiếng về tình hình Cuba, gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ

Người dân chờ phương tiện giao thông ở Havana, Cuba (Ảnh: Reuters).

“Tình hình ở Cuba thực sự rất nguy cấp. Chúng tôi nhận thức rõ điều này. Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba thông qua các kênh ngoại giao và các kênh khác”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 9/2.

Điện Kremlin bày tỏ sự quan ngại về các hành động của Mỹ với Cuba, chỉ trích nỗ lực của Mỹ nhằm "bóp nghẹt" nền kinh tế hòn đảo.

“Các biện pháp bóp nghẹt mà Mỹ đang áp dụng thực sự gây ra nhiều khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về các cách thức khả thi để giải quyết những vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể”, ông Peskov nói thêm.

Phản ứng của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay tại Cuba. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách Nga.

Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Coronelli đã nói với hãng thông tấn nhà nước RIA tuần trước rằng Moscow đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục duy trì động thái này.

Chính quyền Cuba đã chuẩn bị triển khai các kế hoạch phân phối theo định mức để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia vận chuyển dầu đến hòn đảo này.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, lệnh phong tỏa đã gây mất điện diện rộng, làm gián đoạn hoạt động của trường học, bệnh viện và giao thông công cộng.

Mỹ duy trì lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba kể từ năm 1960. Tháng 12/2025, Hải quân và Tuần duyên Mỹ bắt đầu tịch thu các tàu chở dầu ở vùng Caribe với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.

Mỹ đã tìm cách chặn mọi nguồn dầu đến Cuba, kể cả từ đồng minh Venezuela, khiến giá thực phẩm và vận tải gia tăng, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài nhiều giờ.

Venezuela, vốn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba, đã ngừng giao hàng dưới sức ép của Mỹ. Chính phủ Cuba đã chỉ trích các biện pháp của Mỹ, gọi các cảnh báo hành động áp thuế và trừng phạt là nỗ lực gây áp lực lên nền kinh tế đảo quốc.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bác bỏ cáo buộc rằng Cuba gây ra mối đe dọa tới Mỹ. Ông nói rằng chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại với Washington, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của Cuba.

Ông cho biết đảo quốc này sẽ đẩy mạnh phát điện mặt trời và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm điện cho các dịch vụ thiết yếu, bao gồm bệnh viện, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các khu vực biệt lập.

Ông Díaz-Canel nói rằng Cuba hiện sản xuất khoảng 1.000 megawatt, tương đương 38% sản lượng điện ban ngày, từ các tấm pin mặt trời. Ông cho biết Cuba đang nỗ lực tăng cường khai thác và năng lực dự trữ dầu thô để nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Cuba cũng có quyền được tiếp nhận các chuyến hàng nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển.

Nga và Cuba đã duy trì các thỏa thuận hợp tác năng lượng trong nhiều năm. Trước đây, Moscow từng đồng ý cung cấp lượng lớn dầu và sản phẩm dầu mỏ cho Cuba theo các thỏa thuận song phương.