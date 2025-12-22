Nga thay đổi chiến thuật ở mặt trận Pokrovsk

Pokrovsk hiện là mặt trận nóng nhất hiện nay ở Ukraine (Ảnh: Avia Pro).

Chuẩn tướng Yevhen Lasiichuk, Tư lệnh Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, cho biết hướng Pokrovsk đã nổi lên như một trong những khu vực nóng nhất trên toàn chiến tuyến trong những tháng gần đây.

Nga vẫn tìm cách kiểm soát thành phố này, nhưng tốc độ tiến quân đang bị chững lại do giao tranh đô thị, buộc Moscow phải chuyển sang các chiến thuật khác.

Ông lưu ý, cụm đô thị Pokrovsk tiếp tục là một trong những điểm nóng căng thẳng nhất dọc chiến tuyến suốt nhiều tháng.

“Quân đội Nga đang tìm cách làm suy yếu hệ thống phòng thủ của chúng ta, áp đặt các trận đánh cơ động và tạo ra mối đe dọa đánh vòng sang bên sườn các vị trí của quân đội Ukraine. Lực lượng Phòng vệ vẫn đang giữ vững tuyến phòng ngự, đồng thời tiến hành các biện pháp đối phó”, ông Lasiichuk nói.

Theo ông, gần một tháng trước, Nga đã chuyển từ chiến thuật thâm nhập ở Pokrovsk sang các cuộc tiến công cơ giới nhằm vào thành phố. Hiện nay, quân đội Nga liên tục tiến hành các đợt tấn công bộ binh.

“Đối phương đã triển khai Sư đoàn Đổ bộ Đường không số 76 từ Pskov tới. Một số đơn vị của Nga vốn dự kiến tiến về Zaporizhia cũng đã được điều chuyển sang Pokrovsk. Chúng tôi dự đoán, trong khoảng thời gian năm mới, đối phương sẽ tìm cách tăng cường thế tiến công, bao gồm cả các cuộc tấn công cơ giới”, Tư lệnh Ukraine nhận định.

Pokrovsk vốn là một trung tâm đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk với khoảng 60.000 dân trước xung đột.

Nga đã đe dọa Pokrovsk suốt hơn một năm qua, sử dụng chiến thuật gọng kìm nhằm bao vây và đe dọa các tuyến hậu cần, thay vì các đợt tấn công trực diện.

Nếu kiểm soát được Pokrovsk, lực lượng Nga có thể mở đường tiếp tục tiến xa hơn về phía tây, hướng tới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.