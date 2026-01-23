Ukraine có thể đề xuất ngừng bắn một phần với Nga

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy tại một trạm điện sau cuộc tập kích tên lửa của Nga (Ảnh: Getty).

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times rằng dự kiến có một cuộc họp 3 bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 23/1 và 24/1.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết cuộc họp 3 bên này vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn và Ukraine cùng Mỹ đang chờ phản hồi từ phía Nga.

Mỹ và Ukraine đã thảo luận việc đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế, theo đó Moscow sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng để đổi lấy việc Kiev chấm dứt các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga và các tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng tối”. Phương Tây cáo buộc các tàu thuộc đội tàu này được sử dụng để lách lệnh trừng phạt.

Một nguồn tin của Financial Times cho biết các cuộc đàm phán với Nga về đề xuất này vẫn chưa ở giai đoạn tiến triển, đồng thời cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin khó có khả năng đồng ý vì coi sức ép lên hạ tầng năng lượng của Ukraine là một đòn bẩy quan trọng.

Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Kiev cũng tỏ ra do dự trước ý tưởng ngừng bắn về năng lượng, bởi chương trình máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã đạt hiệu quả trong việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của Nga cũng như các tàu thuộc “đội tàu bóng đêm”.

Vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố Kiev sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào hạ tầng năng lượng với Nga nếu Moscow đồng ý với sáng kiến như vậy.

Ông cho biết, lực lượng Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Do một số lượng lớn cơ sở năng lượng bị hư hại trong những cuộc tấn công này, việc cắt điện luân phiên theo giờ được áp dụng trên toàn quốc mỗi ngày.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine rằng Kiev sẵn sàng thiết lập "một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chúng tôi đang hướng tới hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn”.

"Một nền hòa bình bền vững, được đảm bảo, lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện là ưu tiên tuyệt đối của Nga", ông Peskov nói thêm.

Vào tháng 3 năm ngoái, Ukraine và Nga đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn liên quan đến năng lượng. Tuy nhiên, hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Theo ông Zelensky, một trong những vấn đề then chốt của hình thức ngừng bắn này là không có bên thứ ba nào giám sát việc tuân thủ thỏa thuận.

Trong bối cảnh mùa đông lạnh giá, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, tập trung vào những cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang tìm cách biến mùa đông thành một “thảm họa năng lượng” trên toàn lãnh thổ Ukraine. Chính quyền của ông tiếp tục kêu gọi các nước đồng minh phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và tên lửa tầm xa Tomahawk để đối phó làn sóng không kích của Moscow.