Ukraine nêu khả năng ngừng bắn với Nga sau 4 năm xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Việc chấm dứt giao tranh vào mùa hè có khả thi hay không không chỉ phụ thuộc vào Ukraine mà còn phụ thuộc vào Mỹ, quốc gia phải gây áp lực lên Nga. Nếu có thiện chí không chỉ từ phía chúng tôi mà cả từ phía đối phương, thì chúng ta có thể chấm dứt giao tranh vào mùa hè”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời câu hỏi phỏng vấn hôm 11/2.

Tổng thống Ukraine cũng nêu các bước cần thực hiện trước khi đạt được lệnh ngừng bắn với Nga, bao gồm: ký kết văn kiện với Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine; ký kết Kế hoạch Thịnh vượng Ukraine nhằm định hướng kế hoạch phục hồi sau chiến tranh, với sự tham gia của cả Mỹ và Liên minh châu Âu; thỏa thuận về một kế hoạch hòa bình 20 điểm, đặc biệt là về quy chế tương lai của vùng Donetsk; đưa kế hoạch hòa bình ra trưng cầu dân ý.

"Tôi tin rằng tất cả những điều này có thể đạt được vào mùa hè", ông Zelensky nhận định.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Mỹ đặt mục tiêu chấm dứt xung đột Ukraine vào tháng 6 năm nay và đang xây dựng lịch trình đàm phán. Ông cũng lưu ý rằng Mỹ đang xem xét khả năng ký kết tất cả các thỏa thuận quan trọng cùng một lúc, bao gồm các đảm bảo an ninh.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Zelensky, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết không có thời hạn cụ thể nào cho lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 11/2 cho biết vòng đàm phán hòa bình tiếp theo có sự tham gia của Mỹ sẽ diễn ra vào tuần tới, ngày 17 hoặc 18/2.

Ông Zelensky nói rằng các cuộc đàm phán có thể sẽ tập trung cụ thể vào vấn đề lãnh thổ, vì đây là vấn đề khó khăn nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu phía Nga có đồng ý tiến hành đàm phán trên lãnh thổ của Mỹ hay không.

Trong chương trình nghị sự có đề xuất của Mỹ về việc thiết lập một khu kinh tế tự do ở vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk). Phương án này chưa nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ cả Ukraine và Nga.

Đồng thời, ông Zelensky cho biết vòng đàm phán trước đó, diễn ra tại UAE, tập trung vào cách thức hoạt động của lệnh ngừng bắn và vai trò giám sát của Mỹ. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể vẫn chưa đạt được do thiếu các quyết định chính trị cấp cao.

Các nhà đàm phán đang xem xét văn bản của một thỏa thuận trong tương lai. Ông Zelensky tuyên bố các cuộc thảo luận đã làm rõ rằng, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trong tương lai cũng sẽ cần có sự giám sát, trong đó Mỹ sẽ đóng vai trò nhất định.

Trong khi đó, Nga tiếp tục khẳng định Ukraine phải nhượng lại toàn bộ quyền kiểm soát vùng Donetsk ở miền Đông. Ukraine tuyên bố không bao giờ đồng ý với điều này.

Các quan chức Nga cũng xác nhận chưa nhận được kế hoạch hòa bình 20 điểm để chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời nói rằng Moscow sẵn sàng thỏa hiệp mà không làm thay đổi các nguyên tắc then chốt.