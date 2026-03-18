Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Afghanistan - Pakistan

Ông Zamir Kabulov, Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về Afghanistan (Ảnh: Anadolu Agency).

Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Izvestia, ông Zamir Kabulov, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Afghanistan, cho biết, Moscow “tất nhiên” lo ngại về sự leo thang căng thẳng giữa Islamabad và Kabul.

“Chúng tôi mong muốn nhìn thấy một kết thúc nhanh chóng cho các cuộc tấn công lẫn nhau và việc chuyển đổi sang hòa giải trong quan hệ giữa hai nước này", ông Kabulov nói, lập luận rằng mặc dù nguy cơ chiến tranh toàn diện là “đáng kể về mặt lý thuyết", nhưng điều đó khó có thể xảy ra.

Đặc phái viên Kabulov còn tuyên bố phía Nga đang tìm kiếm một thỏa hiệp để chấm dứt giao tranh và chuyển sang ngoại giao nhưng chờ Afghanistan và Pakistan sẵn sàng mở lời.

“Nga sẵn sàng xem xét lựa chọn này nếu cả hai bên đồng thời tiếp cận chúng tôi để làm trung gian hòa giải. Điều này vẫn chưa xảy ra, vì vậy chúng tôi không có ý định ép buộc họ", ông nói thêm.

Quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan đã xấu đi trong những tuần gần đây sau khi căng thẳng biên giới leo thang, gây thương vong và thiệt hại về tài sản.

Kể từ cuối tháng 2, các cuộc đụng độ xuyên biên giới đã khiến ít nhất 107 người thiệt mạng ở cả hai phía, bao gồm 13 binh sĩ và 5 thường dân ở Pakistan, trong khi một binh sĩ vẫn còn mất tích.

Theo Kabul, 13 binh sĩ và 76 thường dân của nước này đã thiệt mạng, không bao gồm thương vong mới nhất được tuyên bố trong cuộc tấn công hôm 16/3.

Theo Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan, 76 dân thường đã thiệt mạng và 213 người bị thương ở Afghanistan từ ngày 26/2 đến 16/3 - và chưa tính đến vụ việc tại Bệnh viện Điều trị Nghiện Omid ở Kabul vào cuối ngày 16/3 - do các cuộc xung đột đang diễn ra.

Liên hợp quốc đã tiếp tục kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng, tiến tới ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế nhằm bảo vệ dân thường.

Trước đó, hôm 16/3, Trung Quốc cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp tục nỗ lực làm trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan.

Phát biểu tại họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh Afghanistan và Pakistan là hai quốc gia láng giềng không thể thay đổi, vì vậy mọi bất đồng chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn.

Theo ông Lâm Kiếm, ưu tiên trước mắt là ngăn chặn xung đột leo thang và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt.