Pakistan, Afghanistan đụng độ, hơn 300 người thiệt mạng

Pakistan không kích các mục tiêu tại Afghanistan (Ảnh: Reuters).

Quân đội Pakistan cho biết 274 tay súng Afghanistan đã thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ xuyên biên giới kể từ hôm thứ 26/2.

Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, người đứng đầu Cơ quan Quan hệ Công chúng Liên quân (ISPR), cơ quan truyền thông của Quân đội Pakistan, cho biết, các tay súng Afghanistan đã nổ súng và tiến hành các cuộc tấn công trực diện tại 53 địa điểm thuộc 15 khu vực dọc theo biên giới Pakistan -Afghanistan.

Ông nói, lực lượng an ninh Pakistan đã “đẩy lùi hiệu quả” các cuộc tấn công và tiến hành các đòn phản công có tính toán.

Theo người phát ngôn quân đội Pakistan, các cuộc không kích của Pakistan đã nhắm mục tiêu tại các tỉnh Kabul, Kandahar, Paktia, Nangarhar, Khost và Paktika của Afghanistan. Ông nói các đòn tấn công đã đánh trúng trụ sở quân sự, cơ sở cấp lữ đoàn và tiểu đoàn, kho đạn dược, căn cứ hậu cần và các nơi ẩn náu bị cho là được các tay súng sử dụng.

Ông cũng cho biết 12 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng, 27 người bị thương và một người hiện vẫn mất tích trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Chaudhry cáo buộc chính quyền Taliban ở Afghanistan hỗ trợ các tay súng chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công bên trong Pakistan.

Trong khi đó, ông Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của chính phủ Afghanistan, cho hay chiến dịch tấn công đáp trả của Afghanistan khiến 55 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và một số người khác bị bắt giữ.

Theo ông Mujahid, máy bay trinh sát của Pakistan vẫn đang hoạt động trong không phận Afghanistan, và nếu Pakistan tiếp tục hành động gây hấn, lực lượng Afghanistan có đủ khả năng đáp trả bằng hành động quyết đoán.

Ông Mujahid cho biết chính phủ Afghanistan luôn nhấn mạnh giải pháp hòa bình và tiếp tục kêu gọi cách tiếp cận mang tính xây dựng, không bạo lực để giải quyết tình hình.

Căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng đã gia tăng trong những ngày gần đây trong bối cảnh bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra gia tăng tại các khu vực biên giới. Hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau.

Pakistan đã tuyên bố “chiến tranh công khai” với chính quyền Taliban ở Afghanistan.

“Pakistan đã nỗ lực hết sức để duy trì tình hình bình thường thông qua các kênh trực tiếp và thông qua các nước bạn bè. Chúng tôi đã tiến hành ngoại giao toàn diện. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Giờ đây là chiến tranh công khai giữa chúng tôi và các người”, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja M. Asif tuyên bố ngày 27/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông có thể cân nhắc can thiệp khi Pakistan và Afghanistan tiếp tục xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu dọc biên giới. “Tôi sẽ làm vậy. Như các bạn biết, tôi có quan hệ rất tốt với Pakistan", ông nói.