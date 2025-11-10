Tổng thống Syria đến Nhà Trắng: Bước ngoặt lớn cho quan hệ với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Riyadh, Ả rập Xê út hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đến thủ đô Mỹ vào cuối ngày 8/11 giờ địa phương và sẽ có cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump tại Nhà Trắng vào hôm nay 10/11 giờ địa phương.

Cuộc gặp này diễn ra chỉ 6 tháng sau cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo tại Ả rập Xê út và chỉ vài ngày sau khi Washington tuyên bố ông Sharaa đã được xóa khỏi danh sách trừng phạt của Mỹ.

Ông Sharaa, 42 tuổi, lên nắm quyền vào năm 2024 sau khi các thành viên nhóm Hồi giáo của ông phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng từ vùng lãnh thổ của họ ở phía tây bắc Syria và lật đổ Tổng thống nắm quyền lâu năm Bashar al-Assad chỉ vài ngày sau đó.

Kể từ đó, quá trình tái liên kết khu vực của Syria đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Tổng thống lâm thời Sharaa đã đi khắp thế giới để tìm cách chấm dứt sự cô lập quốc tế của Syria sau khi rời xa các đồng minh chủ chốt của người tiền nhiệm Assad và hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Vịnh và Mỹ.

An ninh có thể sẽ là trọng tâm hàng đầu của cuộc hội đàm lần này giữa hai nhà lãnh đạo.

Mỹ đang làm trung gian đàm phán giữa Syria và Israel về một hiệp ước an ninh tiềm năng, và Washington cũng đang lên kế hoạch thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus.

Syria cũng sẽ tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), điều này có thể được chính thức công bố tại cuộc họp tại Nhà Trắng lần này.

Rào cản trừng phạt cuối cùng

Vài ngày trước cuộc gặp, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng "đã có rất nhiều tiến triển" về vấn đề Syria. "Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống lâm thời Sharaa) đang làm rất tốt. Đây là một khu vực khó khăn, và ông ấy là một người cứng rắn, nhưng tôi đã hợp tác rất tốt với ông ấy", ông Trump nói.

Sau khi ông Sharaa và ông Trump gặp nhau tại Riyadh vào tháng 5, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố có thể dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đối với Syria.

Nhưng các biện pháp cứng rắn nhất, được gọi là "Đạo luật Trừng phạt Caesar", phải được Quốc hội thông qua việc bãi bỏ. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao đã công khai ủng hộ việc dỡ bỏ đạo luật trước năm 2025, nhưng các chuyên gia cho rằng việc chính phủ đóng cửa có thể ảnh hưởng đến khung thời gian đó.

Tổng thống lâm thời Sharaa hy vọng đạo luật trên sẽ sớm được bãi bỏ, điều này sẽ giúp thúc đẩy đầu tư toàn cầu vào một quốc gia bị tàn phá bởi 14 năm chiến tranh. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính Syria sẽ cần hơn 200 tỷ USD để tái thiết.

Cơ cấu xã hội của Syria gần đây cũng gặp nhiều thách thức hơn. Các đợt bạo lực giáo phái mới đã khiến hơn 2.500 người thiệt mạng kể từ khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ, làm sâu sắc thêm vết thương chiến tranh và đặt ra câu hỏi về việc nắm quyền của chính phủ mới.

Đúng vào thời điểm ông Sharaa thăm Mỹ, Bộ Nội vụ Syria tuyên bố phát động một chiến dịch an ninh quy mô lớn trên khắp đất nước, nhắm vào các nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIL).