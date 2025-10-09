Nga xét lại vai trò quân sự ở Syria

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria (Ảnh: Sputnik).

Trả lời phỏng vấn ngày 8/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, trước sự chuyển giao quyền lực tại Syria, chức năng của lực lượng quân sự Nga cũng cần phải thay đổi.

“Điều này cũng áp dụng cho các căn cứ quân sự của chúng tôi... sự hiện diện đó không còn nhằm hỗ trợ quân sự cho chính quyền hợp pháp chống lại các lực lượng đối lập nữa. Chúng tôi cần cơ cấu lại chức năng của chúng”, ông nói, đồng thời cho biết một khả năng là thiết lập trung tâm nhân đạo.

“Một trong những nhiệm vụ rõ ràng có thể mang lại lợi ích cho người dân Syria, các nước láng giềng và nhiều quốc gia khác là xây dựng một trung tâm nhân đạo, sử dụng cảng và sân bay để vận chuyển hàng cứu trợ từ Nga và các nước vùng Vịnh Ba Tư đến các quốc gia châu Phi”, ông Lavrov nói.

Nhà ngoại giao Nga cho hay, các đối tác trong khu vực đồng ý rằng “điều này sẽ được đón nhận”. “chúng tôi sẵn sàng phối hợp chi tiết. Về nguyên tắc, vấn đề này đã được thảo luận và có sự quan tâm lẫn nhau”, ông nhấn mạnh.

Ông Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Syria bất chấp thay đổi chính trị, đồng thời khẳng định “sự thống nhất của Syria nên là lợi ích chung của tất cả các quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực”.

Tình hình tại Syria vẫn bất ổn kể từ khi cựu Tổng thống Bashar Assad bị lật đổ bởi một liên minh do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu vào cuối năm ngoái.

Bất chấp việc ông Assad bị lật đổ, Nga vẫn cam kết duy trì hiện diện và tiếp tục hỗ trợ Syria, khẳng định rằng lực lượng của họ sẽ tiếp tục hoạt động tại căn cứ không quân Khmeimim và cơ sở hải quân Tartus, vốn được Nga thuê theo một thỏa thuận dài hạn ký với Damascus vào năm 2017.