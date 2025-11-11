Tổng thống Trump hứa làm mọi việc có thể để giúp Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng ngày 10/11 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Syria).

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa trong chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của một tổng thống Syria tới Washington. Cuộc hội đàm diễn ra 6 tháng sau cuộc gặp đầu tiên của họ ở Ả rập Xê út, nơi tổng thống Mỹ thông báo kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt.

Phát biểu trước báo giới ngày 10/11, ông Trump ca ngợi ông Sharaa là một “nhà lãnh đạo mạnh mẽ” và bày tỏ sự tin tưởng vào ông. “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp Syria thành công”, ông nói.

An ninh được cho là trọng tâm hàng đầu trong cuộc gặp của ông Sharaa với ông Trump.

Mỹ đang làm trung gian đàm phán về một thỏa thuận an ninh giữa Syria và Israel, quốc gia vẫn cảnh giác trước quá khứ của ông Sharaa. Tuần trước, truyền thông đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch thiết lập sự hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus.

Chuyến thăm Washington của ông Sharaa trong tuần này đã khép lại một năm đầy ngoạn mục đối với nhà lãnh đạo này, người đã lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Một trong những mục tiêu hàng đầu của ông Sharaa ở Washington là thúc đẩy việc gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất của Mỹ.

Khi ông họp kín với Tổng thống Trump, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn 180 ngày việc tạm đình chỉ thực thi cái gọi là lệnh trừng phạt Caesar, nhưng chỉ quốc hội Mỹ mới có thể dỡ bỏ hoàn toàn.

Ông Sharaa, 43 tuổi, nắm quyền sau khi các tay súng thuộc lực lượng đối lập do ông dẫn dắt phát động một cuộc tấn công nhanh chóng và lật đổ chính quyền Assad vào ngày 8/12/2024.

Syria kể từ đó đã chuyển hướng với tốc độ chóng mặt, rời xa các đồng minh chủ chốt của chính quyền Assad để quay sang Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Vịnh và Mỹ.

Bộ trưởng Thông tin Syria cho biết trong một bài đăng trên X hôm 10/11 rằng, Syria gần đây đã ký một tuyên bố hợp tác chính trị với “Liên minh Toàn cầu Đánh bại Nhà nước Hồi giáo” do Mỹ dẫn đầu.

Sự thay đổi của bản thân ông Sharaa cũng ấn tượng không kém. Ông gia nhập al-Qaeda ở Iraq và trải qua nhiều năm trong nhà tù Mỹ tại đó, trước khi trở về Syria gia nhập lực lượng nổi dậy chống chính quyền Assad.

Năm 2013, Mỹ đưa ông Sharaa (khi đó được biết đến với tên Abu Mohammad al-Golani) vào “danh sách đen” vì có liên hệ với al-Qaeda. Ông cắt đứt quan hệ với tổ chức này năm 2016 và củng cố ảnh hưởng của mình tại tây bắc Syria.

Mỹ gỡ bỏ lệnh truy nã với ông Sharaa vào cuối năm ngoái. Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng dỡ bỏ lệnh trừng phạt liên quan tới khủng bố đối với ông và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab.