Uy lực tên lửa "độc nhất vô nhị" của Nga có thể bay khắp toàn cầu

Một vụ thử tên lửa Burevestnik (Ảnh: Quân đội Nga).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/10 cho biết, Nga đã thử nghiệm các nguyên mẫu vũ khí tiên tiến trong cuộc diễn tập của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Ông nói rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành huấn luyện và phóng thử nghiệm chiến đấu, bao gồm cả ba thành phần của bộ 3 hạt nhân chiến lược, trong các cuộc tập trận diễn ra đầu tuần này.

Đặc biệt, ông Putin cho hay tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik là một hệ thống "độc nhất vô nhị" trên thế giới, đồng thời cho biết các mục tiêu thử nghiệm chính đã được hoàn thành.

Vụ thử tên lửa diễn ra vào ngày 21/10 và tên lửa đã bay được 14.000km nhưng Nga nói rằng, đây chưa phải là giới hạn cuối cùng. Ông Putin lưu ý rằng vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành trước khi tên lửa này có thể được đưa vào trực chiến.

Tuy nhiên, sức mạnh của tên lửa này được xem là biện pháp răn đe cứng rắn của Nga trước các đối thủ tiềm tàng.

Burevestnik - được NATO đặt biệt danh là “Skyfall” (bầu trời sụp đổ) - là tên lửa hành trình sử dụng động cơ năng lượng hạt nhân, về lý thuyết có tầm bắn không giới hạn, khiến nó có thể bay không ngừng nghỉ khắp thế giới. Nó được phóng bằng động cơ siêu phản lực (scramjet) và lò phản ứng hạt nhân được kích hoạt khi đang bay.

Được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu lần đầu vào tháng 3/2018, Burevestnik được cho là có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Hệ thống động lực lò phản ứng mới cho phép tên lửa bay lâu trong khí quyển, nhưng công nghệ này vẫn ở mức thử nghiệm.

Việc thử nghiệm Burevestnik được cho là đã diễn ra tại Novaya Zemlya từ năm 2017, với cơ sở hạ tầng được mở rộng và hoạt động gia tăng trong những năm gần đây.

Tháng 10/2023, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa này.

Khi đó, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố tên lửa này chạy bằng hạt nhân, có "tầm bay khắp toàn cầu" và không giới hạn. Ông chủ Điện Kremlin cũng tuyên bố Burevestnik "thách thức mọi hệ thống phòng không hiện tại".

Ông Putin từng nói trước Quốc hội Liên bang Nga, mục tiêu của Nga là đảm bảo sự cân bằng chiến lược trên thế giới trong nhiều thập niên tới, bao gồm cả tên lửa Burevestnik và Sarmat.

"Đó là một tên lửa tàng hình bay tầm thấp mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn gần như không giới hạn, quỹ đạo không thể đoán trước và khả năng vượt qua các hệ thống đánh chặn", ông Putin nói.

Về mặt lý thuyết, tên lửa hành trình Burevestnik có thể hoạt động "tàng hình" ở tầm thấp và đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới hiện nay.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, trích dẫn một tạp chí quân sự chuyên ngành của Nga vào năm 2021, cho biết Burevestnik sẽ có tầm bắn lý thuyết lên tới 20.000km, do đó nó có thể được đặt ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Nga và tập kích các đối thủ tiềm tàng.

Theo tạp chí quân sự Nga, tên lửa Burevestnik có thể hạ độ cao xuống còn 50-100m, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình thông thường, điều này sẽ khiến radar phòng không khó phát hiện hơn.

Báo cáo năm 2020 của Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ cho hay, nếu Nga đưa Burevestnik vào sử dụng thành công, tên lửa này sẽ mang lại cho Moscow một "vũ khí độc nhất có khả năng xuyên lục địa".

Việc phát triển hệ thống động lực hạt nhân của tên lửa Burevestnik từng là một thách thức kỹ thuật. Năm 2019, Nga xác nhận 5 nhà khoa học nước này đã thiệt mạng sau một vụ nổ khi thử động cơ tên lửa ở Arkhangelsk. Giới tình báo Mỹ cho rằng tên lửa mà Nga thử nghiệm có thể là Burevestnik.

Sáng kiến Răn đe Hạt nhân, một tổ chức an ninh phi lợi nhuận, cho biết động cơ đẩy hạt nhân của Burevestnik có thể cho phép tên lửa bay lơ lửng trong nhiều ngày trước khi lao xuống mục tiêu.