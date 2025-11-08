Tổng thống Trump để ngỏ gặp Tổng thống Putin ở Hungary

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: NBC).

“Luôn có cơ hội, một cơ hội rất lớn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga.

Tổng thống Mỹ né tránh câu hỏi về việc liệu hội nghị thượng đỉnh với ông Putin có thể diễn ra trước cuối năm nay hay không, nhưng khẳng định ông muốn gặp Tổng thống Nga tại thủ đô của Hungary vào thời điểm thích hợp.

“Nếu chúng ta tổ chức, tôi muốn làm điều đó ở Budapest”, ông nói.

Khi được hỏi về trở ngại chính đối với cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, ông Trump cho rằng cả Nga và Ukraine đều chưa sẵn sàng cho hòa bình. “Vấn đề cơ bản là họ đơn giản chưa muốn dừng lại”, ông nói và cho biết xung đột đang gây tổn thất lớn cho cả 2 bên.

Ông nhấn mạnh, Washington chỉ sẵn sàng đàm phán sau khi có “lệnh ngừng bắn hoàn toàn”.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình miễn là tình hình thực tế trên chiến trường được tính đến và các nguyên nhân cốt lõi của xung đột được giải quyết.

Nga đã bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về một lệnh ngừng bắn dọc tuyến tiếp xúc hiện tại, lập luận rằng chấm dứt giao tranh sẽ cần một giải pháp lâu dài chứ không phải một thỏa thuận tạm thời.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary Victor Orban, người có cuộc hội đàm với ông Trump tại Nhà Trắng hôm 7/11, đưa ra quan điểm lạc quan hơn khi nói về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tiềm năng. Theo Thủ tướng Hungary, chỉ còn một hoặc 2 vấn đề chưa được giải quyết trong đàm phán Mỹ - Nga về việc chấm dứt xung đột Ukraine.

“Nếu chúng được giải quyết, một hội nghị hòa bình tại Budapest có thể diễn ra trong vòng vài ngày”, ông nói với các nhà báo.

Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế của Hungary Peter Szijjarto hôm qua cho biết, công tác chuẩn bị cho khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh mới giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga có thể kéo dài vài tháng.

Ông cũng bày tỏ mong muốn Hungary có thể bắt đầu “các cuộc đàm phán chuẩn bị giữa Mỹ và Nga sớm nhất có thể, để 2 Tổng thống có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả thực chất, ông Szijjarto lưu ý mục tiêu cuối cùng là “kết thúc cuộc gặp bằng một thỏa thuận”, coi hội nghị thượng đỉnh là bước quan trọng hướng tới hòa bình.

Tháng trước, ông Trump đã công bố rồi hủy cuộc gặp dự kiến với ông Putin ở thủ đô của Hungary, nói rằng ông không “cảm thấy” nó có thể chấm dứt được xung đột ở Ukraine. Sau đó, cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều nhấn mạnh cuộc đàm phán đã được hoãn chứ không phải hủy bỏ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua nhấn mạnh, Nga và Mỹ sẽ cần quay trở lại ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo tại Budapest vào một thời điểm nào đó, nhưng điều này phải được tiến hành sau công tác chuẩn bị kỹ lưỡng.