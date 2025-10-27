Điện Kremlin giải thích lý do chưa thể tiến hành thượng đỉnh Nga - Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/10 cho biết vẫn còn “rất nhiều việc phải làm” trước khi có thể thống nhất chương trình nghị sự cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Nga và Mỹ.

“Các Tổng thống không thể gặp nhau chỉ vì hình thức, họ không thể lãng phí thời gian của mình, và họ nói điều đó một cách thẳng thắn”, ông Peskov trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin của kênh VGTRK.

Ông nói thêm: “Chính vì vậy, họ đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị cho tiến trình này. Đó là một quá trình khó khăn. Thật vậy, còn rất nhiều việc phải hoàn thành trước khi chương trình nghị sự cho hội nghị mới được thống nhất”.

Ông nhấn mạnh “cho đến nay, vẫn chưa có điều kiện tiên quyết nào cho cuộc gặp như vậy”.

Ông Peskov cho rằng phía Ukraine “không mong muốn một tiến trình hòa bình” và “sự thiếu thiện chí này đến từ ảnh hưởng của châu Âu”.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhắc lại chính Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đã thừa nhận “chưa có ý nghĩa gì” để tổ chức hội nghị vào thời điểm hiện tại, và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đồng tình với quan điểm này trong các tuyên bố của mình.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest (Hungary) sẽ phụ thuộc vào phía Mỹ, bên đã đưa ra sáng kiến này.

Ông nói: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Budapest. Tổng thống Putin đã trả lời, vâng, hãy bắt đầu công tác chuẩn bị”.

Nhà ngoại giao Nga bình luận thêm: “Như vậy, sáng kiến là từ phía họ, và chúng tôi là những người lịch thiệp. Khi được mời, chúng tôi nói hãy thống nhất xem gặp ở đâu, khi nào và như thế nào. Nhưng rồi lời mời đó bị hủy. Sau đó họ lại nói hủy nghĩa là hoãn. Vì vậy, mọi việc phụ thuộc vào những người đã khởi xướng quá trình này”.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, ông không được mời đích danh nhưng “đã có một cuộc trao đổi suôn sẻ với người đồng cấp Mỹ Rubio”.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó, trong cuộc họp báo ngày 23/10, cũng cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest “đã được hoãn lại chứ không phải hủy bỏ”, đồng thời nhắc lại đề xuất tổ chức thượng đỉnh xuất phát từ Mỹ.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hungary đã được cả Điện Kremlin và Nhà Trắng công bố sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin. Tuy nhiên, hôm 22/10, ông Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc họp vì "cảm thấy sẽ không đạt được điều cần đạt".

Điện Kremlin cho rằng không nên coi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Budapest bị hủy, vì 2 bên chưa từng thống nhất về thời gian cụ thể cho cuộc gặp. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga và Mỹ hiện chỉ có sự thống nhất hội nghị giữa 2 nhà lãnh đạo “không nên bị trì hoãn quá lâu”.