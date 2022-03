Nga nêu lý do mở chiến dịch quân sự tại Ukraine

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi bắt đầu chiến dịch này để ngăn chặn cuộc chiến kéo dài 8 năm của Kiev nhằm vào những người dân Donbass. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Đó là cuộc chiến mà các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi hoặc phớt lờ hoặc đổ lỗi cho Nga và chính người dân Donbass", Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu hôm 23/3.

Theo Đại sứ Nebenzia, Nga đã đưa ra "quyết định khó khăn" về việc triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine sau khi Moscow không còn bất kỳ biện pháp "ngoại giao và hòa bình nào để giải quyết cuộc xung đột tại Donbass".

"Chúng tôi đã hành động sau khi Kiev nhiều lần xác nhận một cách rõ ràng rằng họ sẽ không thực hiện thỏa thuận Minsk; sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky không chỉ công bố ý định của Ukraine về việc gia nhập NATO - một mối đe dọa trực tiếp tới lợi ích sống còn của Nga, mà còn đe dọa từ bỏ tình trạng phi hạt nhân của Ukraine; sau khi Ukraine tăng cường pháo kích dữ dội vào các khu dân cư của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (việc này vẫn tiếp tục cho đến hôm nay), khiến dòng người tị nạn khổng lồ di tản đến Nga", Đại sứ Nebenzia giải thích về quyết định triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, Ukraine không thể trở thành mối đe dọa đối với Moscow. "Để đảm bảo điều này, chúng tôi cần phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine, đó là những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự của chúng tôi", ông Nebenzia cho biết thêm.

"Ngay từ đầu chúng tôi đã khẳng định chúng tôi sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự (tại Ukraine). Những người theo chủ nghĩa dân tộc và cực đoan tại Ukraine đã nhận ra điều này, vì vậy họ bắt đầu sử dụng dân thường làm lá chắn sống, triển khai vũ khí hạng nặng trong các khu dân cư, ngăn cản người dân rời khỏi các thành phố thông qua hành lang nhân đạo. Điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine", Đại sứ Nebenzia nói, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng ủng hộ một nghị quyết nhân đạo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nebenzia hôm 15/3 đã nhấn mạnh lại những điều kiện để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, bao gồm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine, không còn mối đe dọa nào từ lãnh thổ Ukraine nhằm vào Nga, không gia nhập NATO... Nhà ngoại giao Nga cho rằng, mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine đã được đưa vào hiến pháp của nước này, do vậy, trước tiên mục tiêu này cần phải được xóa bỏ.

Trong 4 tuần qua, Nga đã nhiều lần đề cập đến các điều kiện nhằm chấm dứt chiến dịch tại Ukraine, trong đó đều nhấn mạnh đến yêu cầu Kiev phải đảm bảo trạng thái trung lập, không gia nhập NATO - liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Với Moscow, nếu Ukraine được kết nạp vào NATO, đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với an ninh của Nga bởi nó cho phép liên minh quân sự của phương Tây triển khai vũ khí và lực lượng ở nơi vốn được coi là "vùng đệm an ninh" của nước này.