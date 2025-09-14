Nga luồn khe cửa hẹp đột phá ở Pokrovsk, Ukraine siết vòng vây ngăn cản

Binh sĩ Ukraine tác chiến gần điểm nóng Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Tháng trước, Nga đã tấn công kiểu xâm nhập, lách qua những lỗ hổng để xuyên qua một trong những tuyến phòng thủ then chốt nhất của Ukraine ở Donetsk.

Nga, với ưu thế về mặt nhân lực gấp 3 và vũ khí dồi dào, đã mở một đợt tiến công sâu 10km vào thị trấn Dobropillia, nằm cách Pokrovsk khoảng 19km về phía bắc. Hướng tiến công của Nga tạo ra một "mấu lồi" chọc sâu vào khu vực mà Ukraine kiểm soát, tác động tới hệ thống hậu cần của đối phương.

Ukraine sau đó đã nhanh chóng điều lực lượng bổ sung để siết vòng vây với lực lượng Nga.

Sau khi thực hiện một đợt đột phá từ các cao điểm phía tây, quân đội Ukraine giờ đây cũng mở các đợt tấn công từ phía bắc, để thắt miệng túi "mấu lồi" Dobropillia của phía Nga.

Ukraine đang dùng lực lượng tinh nhuệ để tìm cách bao vây Nga ở khu vực đột phá này.

Dobropillia nằm trên tuyến tiếp tế quan trọng tới Pokrovsk (Ảnh: Telegraph).

Khả năng tiếp tế đang mang lại lợi thế chiến thuật cho Ukraine với tuyến hậu cần trực tiếp từ Kramatorsk và Ruzhivka, đóng vai trò là các trung tâm tác chiến chính cho lực lượng Ukraine ở phía bắc Donetsk.

Thêm vào đó, các tuyến tiếp tế Ukraine tiến tới mặt trận đi qua một số khu dân cư nằm trong thung lũng giữa hai ngọn đồi.

Điều này làm suy giảm tín hiệu đối với các UAV Nga, vốn chủ yếu dựa vào loại FPV cảm tử thay vì thả thuốc nổ từ trên cao.

UAV điều khiển bằng cáp quang do Nga sử dụng cũng mới chỉ chiếm khoảng 20% trong số các FPV mà họ triển khai, nên thung lũng mà lực lượng Ukraine di chuyển qua phần lớn an toàn trước hầu hết các đòn tấn công của Nga.

Các công trình trong những khu dân cư và dải cây ven đường tạo thêm yếu tố che giấu cho bộ binh Ukraine khi di chuyển.

Ngoài ra, Ukraine sử dụng rộng rãi các UAV hạng nặng như Heavy Vampire và Baba Yaga để thả khối thuốc nổ lớn hoặc một loạt quả đạn từ trên cao. Chúng có thể bay lơ lửng trên thung lũng, ít bị ảnh hưởng bởi độ suy giảm tín hiệu mà phía Nga phải đối mặt khi hoạt động gần mặt đất.

Lực lượng Moscow đang tìm cách dùng cao điểm phía đông đánh vòng sang để nhằm vào Ukraine nhưng chưa thành công vấn đề địa hình và tín hiệu UAV.

Ukraine kỳ vọng có thể xóa sổ mũi thọc sâu này để ngăn Nga mở rộng khu vực mà họ kiểm soát trong bối cảnh Kiev ước tính Moscow đã điều động tới 150.000 binh sĩ xung quanh Pokrovsk.

Hồi đầu tuần, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thừa nhận thế trận giằng co căng thẳng ở thành trì Pokrovsk khi Nga tập trung lực lượng tác chiến tại khu vực này.

Theo tướng Syrskyi, tỷ lệ mất và giành lại lãnh thổ tương tự cũng được quan sát thấy gần Dobropillia, nơi lực lượng Nga đã đạt được bước tiến mạnh mẽ vào đầu tháng 8 thông qua việc sử dụng chiến thuật xâm nhập.

"Trục Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực đầy thách thức. Trong tuần qua, các đơn vị của chúng tôi đã đẩy lùi khoảng 350 đợt tấn công của đối phương", Tướng Syrskyi nói.

Lực lượng phòng vệ Ukraine tuần trước thông báo quân đội Nga đang chuẩn bị cho một "cuộc đột phá quyết định" tại khu vực Pokrovsk khi điều động lực lượng mạnh và thiết bị hạng nặng vào thành phố.

Lực lượng Nga gần đây đã tái triển khai các đơn vị lính thủy đánh bộ giàu kinh nghiệm đến Pokrovsk và điều chỉnh chiến thuật.